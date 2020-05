30.04.2020, Hessen, Griesheim: Schalen mit frisch gepflückten Erdbeeren stehen beim Start der hessischen Erdbeersaison auf dem Böllenhof in Griesheim bei Darmstadt in einer Kiste. Der milde Winter und die vielen Sonnenstunden haben die Erbeeren in Tunneln früh reifen lassen. Anders sieht es im Freiland aus: Hier haben Nachtfröste und die Stürme der letzten Wochen ihre Spuren an den Erdbeerpflanzen hinterlassen. Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Arne Dedert/dpa