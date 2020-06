Potsdam

Der Schlüssel gegen das Coronavirus liegt zwischen Pizzaservice und dem Programm, mit dem ich nachts Sterne am Himmel identifiziere: Seit einer Woche steht die von der Deutschen Telekom und dem Softwareriesen SAP erarbeitete Handy-App zur Verfügung, mit der die Ausbreitung des Virus gestoppt werden soll. Genau so lange habe ich das Programm jetzt auf dem Handy. Zeit für ein erstes Fazit.

Soll ich’s wirklich machen oder lass ich’s lieber sein

Die Frage, ob ich das Mini-Programm auf mein Smartphone laden kann, beschäftigt mich einige Stunden. Ich weiß schließlich noch nicht, wie die Warn-App genau funktioniert, zugleich steht immer die Frage im Raum, wer da eigentlich welche Daten von mir bekommt. Natürlich ist mir klar, dass mein Handy eine Datenschleuder ist. Ich nutze Facebook, Whats-App, Instagram, Twitter, habe ein Google-Konto und die Suchfunktion für das I-Phone aktiviert: Ich kann jederzeit mein Handy orten, eine ganze Reihe von Firmen mit für mich undurchsichtigen Absichten kann wahrscheinlich noch viel mehr. Trotzdem behagt mit der laienhafte Gedanke, die Kanzlerin könnte sich mein Bewegungsprofil ansehen, nicht so richtig.

Zum Glück gibt es Experten, denen ich vertraue. Der Chaos Computer Club, der gern als Hackerverein abgetan wird, tatsächlich aber eine maßgebende Nichtregierungsorganisation in Fragen Computersicherheit ist, empfiehlt grundsätzlich keine Produkte – aber vor der Corona-Warn-App warnt sie auch nicht, sondern bezeichnet die Arbeit im ZDF als „vorbildlich gelaufen“. Das reicht mir, ich lade die App.

Kein Tracking der anderen

Wie jeder gute Hobby-Hypochonder habe auch ich jedes Halskratzen der letzten fünf Monate auf seine Pandemie-Panik-Tauglichkeit überprüft. Die Gefahr, dass ich nun permanent auf die App starre und herausfinden will, ob ich in akuter Ansteckungsreichweite eines positiv Getesteten bin, erscheint groß. Zum Glück funktioniert das Programm so nicht, eigentlich passiert insgesamt nicht viel. Nirgends ist eine Karte meiner Umgebung, auf der ich andere Nutzer erkennen könnte, schon gar nicht sehe ich fies blinkende Punkte für potenzielle Überträger des Virus. Beides wäre auch absolut nicht in meinem Interesse, es geht hier vor allem darum, Übertragungswege zu verstehen und dann so schnell wie möglich abzubrechen. Ich gebe mein Einverständnis, tägliche Updates zu erhalten und – das war es auch schon.

In den kommenden Tagen steckt meine Corona-Versicherung also in der Handtasche. Ich lebe, soweit es unter den noch immer geltenden Hygieneregeln möglich ist, normal. Einkaufen im Supermarkt, eine lange Sitzung mit den MAZ-Kollegen, die Straßenbahn aus der Innenstadt nach Drewitz und wieder zurück, abends mal ein Besuch in einer Bar und die Kiss-and-Go-Area der Kita bescheren mir, ob ich will oder nicht, den Kontakt zu anderen Menschen. Teils näher als 1,50 Meter und länger als 15 Minuten – bei einer Infektion wären das also Kontakte ersten Grades, ich wäre gefährdet.

Die Schwierigkeit im System

Parallel steigt die Zahl der aktiven Infektionen nicht nur in den schlagzeilenträchtigen Fleischfabriken Nordrhein-Westfalens, sondern auch in Brandenburg und Berlin. Die App sichert mich nicht ab, sie ist keine Impfung gegen das Virus. Da ähnelt die App ein wenig den allgegenwärtigen Mund-Nasen-Masken. Die können andere vor meinen Keimen schützen, mich aber kaum vor einer Infektion. Die App soll nur ermöglichen, dass ich erfahre, wenn der hustende Mann in der Postschlange einen positiven Test erhält. Das müsste er freilich dem Programm mitteilen. Und hier liegt die Schwierigkeit im System.

Eine kurze Umfrage in meiner Umgebung ergibt, dass rund die Hälfte meiner Freunde, Kollegen und Verwandten die Corona-Warn-App nutzt. Die Smartphones der einen erfüllen die technischen Voraussetzungen nicht, andere sehen einfach keinen Sinn in der App – oder haben die Installation bisher gescheut, weil sie in Ruhe die Konditionen lesen und sich damit befassen wollen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert hat sie. Die Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier (beide SPD) wollte sie am Wochenende herunterladen. Sie sagt: „Die Corona-Warn-App ist auf jeden Fall zu begrüßen. Je mehr Menschen aktiv mitmachen und sich nach einer Kontaktierung durch die App testen lassen, desto erfolgreicher werden wir bei der Bekämpfung des Virus sein.“

So funktioniert die Corona-Warn-App Die Corona-Warn-App soll dabei helfen, Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu durchbrechen. Sie ist gratis im App- und Play-Store verfügbar. Sie wurde bislang mehr als 10 Millionen Mal heruntergeladen. Die App informiert den Nutzer, wenn er sich längere Zeit in der Nähe eines menschen aufgehalten hat, der dann positiv auf das Virus getestet wurde. „Der bislang noch manuelle Prozess der Nachverfolgung von Infektionen wird durch diese digitale Hilfe stark beschleunigt“, heißt es auf einer Erklärseite der Bundesregierung dazu. Im normalen Alltag läuft das Programm im Hintergrund. Über Bluetooth erkennt es andere Handys mit der App, dann werden gegenseitig zufällige, verschlüsselte Codes gespeichert. Diese erlauben, so die Regierung, keine Rückschlüsse auf den Nutzer oder den Standort. Wird jemand positiv auf Corona getestet, kann er freiwillig andere Nutzer darüber informieren. Dann werden alle Personen, die ihm länger begegnet sind und die ebenfalls die App nutzen, gewarnt – übrigens ganz anonym. Ältere Smartphonemodelle sind mit der App oft nicht kompatibel. IPhone-Nutzer brauchen ein Gerät ab dem IPhone 6, bei Android-Handys sind die meisten ab dem Jahr 2015 verkauften in der Lage, die App abzuspielen.

Wenn nun der Kumpel, mit dem ich Samstag ein Bier trinken war, plötzlich Symptome bemerkt und sich auf Sars-Cov-2 abstreichen lässt, wird er mir das sagen. Falls der Test positiv ausfällt, wäre auch das Gesundheitsamt im Spiel, das mir im Fall des Falles eine Quarantäne aufbrummen würde. Sollte es aber eben nicht der Freund sein, sondern der Fremde im Supermarkt, in der Post oder der Straßenbahn, dann stehe ich auf keiner Kontaktliste, in keinem Telefonbuch. Hier kann ich, können wir alle, nur darauf hoffen, dass die App weiß, wer wem wie nahe war.

Viele der 190.000 Menschen in Deutschland, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, haben sich wohl genau so infiziert: bei Menschen, die noch gar keine Symptome hatten oder nie welche bekamen, die sie gar nicht kennen und denen sie nicht einmal bewusst begegnet sind. Die konkrete Gefahr der Infektion war ihnen nicht bekannt. Und genau deshalb konnten sie den Erreger weitertragen.

8882 Menschen in Deutschland sind, Stand Montag, mit einer Infektion gestorben. Wenn diese kleine App, die zwischen Pizzadienst und Sternentracker auf meinem Handy liegt, mit dafür sorgt, dass diese Zahl nicht unnötig weiter steigt, dann bin ich gern dabei.

Von Saskia Kirf