Potsdam

Die ersten Kontakte wurden ganz im Stillen geknüpft. Das Projekt trug in Brandenburg einen Codenamen: „Anuschka“. Es lief unter größter Diskretion. Dass nichts nach draußen sickerte, war letztlich ein entscheidender Garant für den späteren Erfolg, der an diesem Freitag in der Staatskanzlei besiegelt wird – dann soll die finale umweltrechtliche Genehmigung für die Tesla-Fabrik in Brandenburg unterzeichnet werden.

Die ersten Kontakte zum US-Elektroautobauer gab es durch Vertreter der Wirtschaftsförderung Brandenburg schon 2018. Sie wurden ab Mitte Juli 2019 intensiver. Tesla war nach der Suche nach einem geeigneten Areal für die erste Fabrik auf europäischem Boden. In mehreren Ländern, darunter auch in Deutschland, hatten die Emissäre von Elon Musk Standorte im Blick. Wie es hieß in einer zweistelligen Zahl. Viele davon trommelten lautstark und preisten ihre Vorzüge. Nur welcher ist geeignet?

Lesen Sie auch Tesla-Fabrik in Grünheide nimmt die letzte Genehmigungs-Hürde

Tag der Offenen Tür 2021: So sieht die Giga-Factory von innen aus

Am Ende blieben drei Standorte übrig, darunter neben einem in Niedersachsen auch ein Areal in der kleinen Gemeinde Grünheide im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree.

Rundflug über Grünheide im Doppeldecker „Anuschka“

Vielleicht hat am Ende „Anuschka“ mit dazu beigetragen, dass sich Tesla für diesen Standort entschied. Es ist der Name des Doppeldeckers, eine russische Antonow 2, mit der am 26. September 2019 Manager von Tesla und Vertreter der Landesregierung und der Wirtschaftsförderung einen Rundflug über das idyllische Wald- und Seengebiet rund um Grünheide und Freienbrink absolvierten. Auch Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) war mit an Bord. Er führte für Brandenburg die geheimen Verhandlungen und sicherte sich später den Beinamen „Mr. Tesla“.

In der Landesregierung wussten nur wenige Bescheid, darunter auch Ministerpräsident Dietmar Woidke. In der Hochphase der Anbahnung war auch noch Landtagswahlkampf. Woidke und die SPD zitterten sich im September zum Wahlsieg. Lange hatte es nicht danach ausgesehen.

Doch die SPD blieb an der Macht, holte Grüne und CDU zu Koalitionsverhandlungen. Vor der Kabinettsbildung war – neben Woidke – nur eine Person gesetzt: Steinbach. Das wussten auch CDU und Grüne. Der bisherige SPD-Wirtschaftsminister musste an Bord bleiben. Er hatte den Kontakt zu Elon Musk. Es ging schließlich um die größte Ansiedlung des Landes überhaupt.

Die verabredete Diskretion über das Projekt hielt. Auch Tesla signalisierte Steinbach und Co. immer wieder, wie wichtig dem Konzern das ist.

Auftritt beim „Goldenen Lenkrad“: Die Sensation war perfekt

Am 12. November 2019 war es dann soweit. Das Geheimnis wurde gelüftet. Tesla-Chef Elon Musk selbst war nach Berlin gekommen, um an der Verleihung des „Goldenen Lenkrads“ teilzunehmen. Er holte sich die Auszeichnung für das Model 3 ab, das in Mittel- und Oberklasse vor der deutschen Konkurrenz von BMW und Audi lag.

Und verkündete im Small-Talk mit einer erstaunten Gastgeberin Barbara Schöneberger fast nebenbei, dass er sich entschieden habe, „das zentrale Tesla-Werk Europas in der Nähe von Berlin“ zu bauen. Die Sensation war perfekt. Nur der Name Grünheide fiel nicht. Anfangs herrschte Unglaube, wo die Fabrik entstehen solle. In der Nähe des Flughafens in Schönefeld hieß es dann.

Lesen Sie auch Tesla-Ansiedlung in Brandenburg: Die wichtigsten Nachrichten auf einen Blick

Brandenburg war vorbereitet und zugleich ein wenig verwundert, als die damalige Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) kurz nach Verkündung und vor allen anderen bei Twitter die Ansiedlung für die Region feierte, als hätte sie mit den Verhandlungen irgendetwas zu tun gehabt.

Tesla wurde Chefsache in der Staatskanzlei in Potsdam

Tesla wurde in Brandenburg Chefsache. Woidke bildete in seiner Staatskanzlei eine „Taskforce Tesla“. Ihr gehören Vertreter von sechs Ministerien, des Landkreises, der Gemeinde sowie von Tesla an. Getagt wird in der Regel einmal im Monat. Dazu wurden weitere Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich speziell um Genehmigung, Verkehrsanbindung, Förderung und Fachkräftegewinnung kümmern.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Endgültig Gewissheit hatte Steinbach erst am Nachmittag, also kurz vor der Verkündung am Abend. Elon Musk habe im Berliner Hotel Adlon ausdrücklich das Kernprojektteam kennenlernen wollen, sagte Steinbach später. Es ging um Vertrauen, nicht um technische Details. Schließlich wurde der Deal in einer Absichtserklärung besiegelt, in einem sogenannten Letter of Intent.

Von Igor Göldner