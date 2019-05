Potsdam

Für Brandenburg war es ein Super-Wahltag: Bei den Kommunalwahlen bewarben sich mehr als 21.000 Kandidaten für Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen. Hinzu kamen Bürgermeisterwahlen in 264 Gemeinden – und ein fast ein Meter langer Stimmzettel für die Europawahl.

Aber wie haben die Wähler im Land Brandenburg abgestimmt? Welche Parteien haben für Europa die meisten Stimmen bekommen? Und wen wählten die Bürger bei der Kommunalwahl? In unseren interaktiven Karten finden Sie die Zwischenergebnisse für die einzelnen Landkreise. Dafür einfach auf den entsprechenden Landkreis klicken oder tippen und sehen, welche Partei wie viele Stimmen erhalten hat.

Zwischenergebnisse Kommunalwahl

Bei den Kommunalwahlen in Brandenburg liefert sich die CDU nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlbezirke ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD. Hier finden Sie den aktuellen Zwischenstand für das Land Brandenburg:

Sie wollen wissen, wie ihr Kreis abgestimmt hat? Ab 21 Uhr finden Sie in unserer interaktiven Karte regelmäßig neue Zwischenstände zur Kommunalwahl in Brandenburg. Die Daten werden bereitgestellt durch den Landeswahlleiter und das Amt für Statistik Berlin/ Brandenburg. Mehr Informationen zur Kommunalwahl in Brandenburg finden Sie außerdem auf unserer Themenseite unter www.maz-online.de/kommunalwahl.

Zwischenergebnisse Europawahl

Die AfD ist in Brandenburg stärkste Kraft bei der Europawahl geworden. Auf Platz zwei folgt die CDU. Das Ergebnis steht im krassen Gegensatz zum Bundestrend, wo Grüne und CDU die stärksten Parteien sind und die AfD derzeit nur bei 10,4 Prozent liegt.

Nachdem alle Wahllokale in Europa geschlossen sind (gegen 23 Uhr), stellt der Bundeswahlleiter die Zwischenergebnisse aus den deutschen Wahllokalen bereit. Unsere Karte aktualisieren wir ab diesem Zeitpunkt etwa alle 15 Minuten.

Von RND