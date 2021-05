Potsdam

Brandenburg will die Corona-Impfungen stärker auf die Arztpraxen verlagern, hält aber über die Sommerferien an den Impfzentren im Land fest. Das ist das Ergebnis des Impfgipfels, der am Montagnacht zu Ende gegangenen ist.

Demnach sollen die dreizehn Impfzentren mindestens bis zum 31. Juli bestehen bleiben. Sie können aber, wenn die Landkreise dafür bereitstehen, bereits früher in eine kommunale Trägerschaft überführt werden, heißt es.

200.000 Impfungen pro Woche

In den elf Zentren, die von der kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) betrieben werden, sollen pro Woche mindestens 45 000 Impfungen durchgeführt werden. In den zwei kommunalen Impfzentren in Falkensee und Perleberg wöchentlich mindestens 8000.

Der Großteil der Impfungen soll über die Arztpraxen erfolgen, die zuletzt immer mehr Menschen mit Vakzinen versorgt hatten. Im Mai sollen sie wöchentlich mindestens 100 000 Menschen in der Woche impfen, ab Juni dann aufsteigend 150 000. Im Juni soll damit das Ziel von 200.000 Impfungen pro Woche erreicht werden.

Betriebsärzte sollen ab Juni impfen

Dabei sollen die Ärzte auch Menschen impfen, die nicht Patienten der jeweiligen Praxen sind. Die Landesregierung hatte eine völlige Abschaffung der Impfzentren unter anderem deswegen abgelehnt, weil nicht jeder Brandenburger eine Praxis als Anlaufstelle hat.

Die Fachärzte sollen stärker in die Impfungen einbezogen werden; außerdem sollen im Juni die Betriebsärzte einsteigen. Die KVBB soll dafür Sorge tragen, dass in den Arztpraxen vorhandene Lagerbestände des Impfstoffs Astrazeneca zügig aufgelöst und verimpft werden, heißt es.

Impfpriorisierung soll nicht aufgehoben werden

In einem Eckpunktepapier des CDU-geführten Innenministeriums im Vorfeld des Gipfels war noch die Rede davon gewesen, dass die Priorisierung „in Kürze“ aufgehoben werden soll. Darauf verständigte sich der Gipfel aber nicht. Mindestens 125 000 Dosen pro Woche müssten verimpft werden, um das Impfziel bis zum 21. September zu erreichen: Bis dahin sollen zwei Drittel der Bevölkerung (66 Prozent) geimpft und die sogenannte Herdenimmunität erreicht sein. Das entspricht etwa 3,3 Millionen Impfdosen.

„Um in kurzer Zeit schnell und flexibel noch mehr Impfungen als bisher in die märkischen Oberarme zu bekommen, brauchen wir alle verfügbaren Kapazitäten“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). „Das Gros der Impfungen wird von den niedergelassenen Ärzten geleistet“, erklärte er.

Das Ergebnis des Impfgipfels, der länger als erwartet gedauert hatte, ist ein Kompromiss. Die Kassenärztliche Vereinigung hatte in jüngster Zeit mehrfach die Abschaffung der Impfzentren gefordert, für deren Organisation sie zuständig ist. In der Landesregierung ist man über das Gebaren der KVBB zunehmend verärgert.

Stübgen: soziales Impfen nötig

„Bei einem zentralen Punkt bestand sofort Einigkeit zwischen allen Gesprächspartnern: Impfen darf nicht zu einer Zweiklassengesellschaft führen, weil manche, aus welchem Grund auch immer, keinen Weg zu einer Schutzimpfung finden“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). „Deshalb brauchen wir das soziale Impfen, das dort Angebote schafft, wo Hausarzt und Impfzentrum alleine nicht ausreichen.“

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne 725 504 Menschen eine Erstimpfung erhalten. Das entspricht 28,8 Prozent der Bevölkerung, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Vorige Woche wurden insgesamt 130 000 Menschen geimpft, davon fast 75.000 in den Arztpraxen.

Von Torsten Gellner