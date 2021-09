Potsdam

Der SPD ist in Brandenburg bei der Bundestagswahl ein politischer Durchmarsch gelungen. Die Partei von Landeschef und Ministerpräsident Dietmar Woidke wurde mit deutlichem Abstand und 29,5 Prozent stärkste Kraft im Land – das ist ihr seit 2005 bei Bundestagswahlen nicht mehr gelungen. Die SPD-Bewerber in allen zehn Wahlkreisen gewannen ihre Direktmandate.

Verlierer ist die CDU

Verlierer der Bundestagswahl ist die CDU von Parteichef und Innenminister Michael Stübgen, die bei der Wahl 2017 noch stärkste Kraft wurde und 9 der 10 Direktmandate holte. Sie stürzte regelrecht ab und verlor 10,5 Prozentpunkte. Mit gut 15 Prozent erzielte sie ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl in Brandenburg seit 1990. Die CDU regiert seit 2019 in Brandenburg gemeinsam mit SPD und Grüne.

SPD und CDU hatten im Vorfeld als Wahlziele beide gleichlautend ausgegeben, stärkste Kraft im Land zu werden und alle zehn Direktmandate zu gewinnen. Neben der CDU ist die Linke Verlierer der Wahl, die mit rund 8,5 Prozent der Zweitstimmen nur noch auf Platz 6 liegt – noch hinter der FDP und den Grünen. Sie verlor acht Prozentpunkte gegenüber 2017. Auf Platz 2 kam die AfD, die auf gut 18 Prozent kam und leicht verlor.

Wahlbeteiligung leicht gestiegen

Die Wahlbeteiligung lag vor vier Jahren bei 73,7 Prozent. Diesmal lag sie bei gut 74 Prozent.

Die größte Spannung herrschte im Wahlkreis 61 in Potsdam, einer Hochburg der Sozialdemokraten. Dort traten mit Olaf Scholz und Annalena Baerbock gleich zwei Kanzlerkandidaten an. Doch knapp wurde das Rennen zu keiner Zeit. Scholz setzte sich klar mit 34 zu 19 Prozent durch.

Knappes Rennen in zwei Wahlkreisen im Süden

In zwei Wahlkreisen im Süden des Landes lag die AfD lange Kopf an Kopf mit der SPD. Am Ende setzten sich aber die sozialdemokratischen Bewerber Maja Wallstein (Wahlkreis 64 in Cottbus/Spree-Neiße) und Hannes Walter (Wahlkreis 65/Elbe-Elster) durch. Wallstein musste aber bis zum Schluss zittern. Die AfD lag mit Daniel Münschke (41), der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Infrastrukturausschusses im Landtag, lange vorn. Keine Chancen hatten in beiden Wahlkreisen die CDU-Bewerber: der Beigeordnete Markus Niggemann in Cottbus und der Diplomat Knut Abraham in Elbe-Elster.

Im nördlichen Wahlkreis 56 verlor der CDU-Amtsträger Sebastian Steineke, der 2013 und 2017 vorn lag, deutlich. Er landete nur noch auf dem dritten Platz, noch hinter dem AfD-Kandidaten. Überraschungssiegerin wurde Wiebke Papenbrock (SPD).

CDU-Spitzenkandidat ist aus dem Rennen

Wahlduelle zwischen den Kandidaten von CDU, SPD und AfD gab es auch in den Wahlkreisen 57 in der Uckermark und 62 in Dahme-Spreewald. Dort gewannen die Sozialdemokraten Stefan Zierke und Sylvia Lehmann, die beide bereits im Bundestag sitzen. Der große Verlierer ist CDU-Spitzenkandidat Jens Koeppen, der in der Uckermark sein Mandat, das er zweimal in Folge gewann, verteidigen wollte und scheiterte. Auch Jana Schimke in Dahme-Spreewald verlor ihr Direktmandat. In der Uckermark trat die AfD mit Hannes Gnauck an, bei dem auf dem Wahlzettel als Beruf „Soldat auf Zeit“ steht. Der 29-Jährige darf aber keine Uniform der Bundeswehr mehr tragen. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) stuft ihn als „Extremisten“ ein. Er lag am Ende aber noch vor Koeppen auf Platz zwei.

In Oberhavel (Wahlkreis 58) und in Brandenburg /Havel (Wahlkreis 60) gab es für die CDU Niederlagen für zwei prominente Politiker. Dort traten der parlamentarische Agrar-Staatssekretär Uwe Feiler und die frühere Oberbürgermeisterin in Brandenburg/Havel, Dietlind Tiemann, an. Die Direktmandate gewannen zwei Newcomerinnen: Ariane Fäscher in Oberhavel und Sonja Eichwede in Brandenburg/Havel.

Knapper Ausgang in Märkisch-Oderland

Sehr knapp ging es im Wahlkreis 59 in Märkisch-Oderland zu. Dort war die CDU nah dran, ein Direktmandat mit Sabine Buder zu holen. Doch es setzte sich Simona Koß (SPD) durch, die nun ihr Landtagsmandat niederlegen und erstmals in den Bundestag einziehen wird. Beide Politikerinnen trennt nur gut ein Prozentpunkt. Frankfurt (Oder) wird künftig von einem SPD-Direktkandidaten im Bundestag vertreten. Mathias Papendieck holte das Mandat – auf Platz 2 kam der AfD-Landtagsabgeordnete Wilko Möller. Keine Chance hatte der CDU-Vertreter.

Von Igor Göldner