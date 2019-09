Berlin

Die Waldbrandgefahr in Berlin und Brandenburg ist am Dienstag erhöht. „Besonders kritisch ist die Gefahr in Doberlug-Kirchhain im südlichen Brandenburg. Dort gilt die die Gefahrenstufe 5“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Dienstagmorgen. Dies sei die höchste Gefahrenstufe.

In weiteren südlichen Regionen sei die Gefahr „hoch“. „Grund für die erhöhte Gefahr sind zu geringe Niederschlagsmengen“, sagte die Sprecherin. In Potsdam habe es beispielsweise im August nur etwa elf Liter pro Quadratmeter geregnet. Auch für Mittwoch sagen die Meteorologen vielerorts eine erhöhte Waldbrandgefahr voraus.

Mit viel Regen sei zunächst weiter nicht zu rechnen. Am Dienstag sollte es laut Vorhersage nur im Norden Brandenburgs etwas nass werden. Die Temperaturen sollten im Tagesverlauf auf 20 bis 24 Grad steigen. Auch die Nacht und der Mittwoch sollten keine nennenswerten neuen Niederschläge bringen.

Von RND/dpa