Erik Stohn soll SPD-Fraktion im Landtag führen

Potsdam

Nach dem überraschenden Rückzug des bisherigen Vorsitzenden Mike Bischoff sortiert sich die SPD-Landtagsfraktion neu. Bei der Nachfolge läuft derzeit alles auf den 35-jährigen Generalsekretär der Landespartei, Erik Stohn, zu. Der Jüterboger, der seit 2014 Abgeordneter ist und sein Mandat bereits zweimal direkt gewann, stünde damit vor einem weiteren Karrieresprung.

Wie es aus der Fraktion hieß, hat Stohn bereits mit mehreren Abgeordneten geredet und sich Rückendeckung geholt, wenn er offiziell seine Kandidatur bekannt geben will. Das soll vor der Klausur der Fraktion am 21. und 22. November erfolgen, bei der der Fraktionsvorstand neu gewählt wird.

Gegenkandidaturen sind möglich

Außer Stohn gibt es bisher niemanden, der aus der Deckung gekommen ist, um die Nachfolge von Bischoff zu übernehmen. Allerdings wird nicht ausgeschlossen, dass Stohn noch Konkurrenz bekommt. Es gibt auch Stimmen, die ihm die Aufgabe nicht zutrauen: die Fraktion im neuen, komplizierteren Dreier-Koalitionsbündnis mit CDU und Grünen zu führen und zusammenzuhalten – eine Fraktion, die ausschließlich aus 25 direkt gewählten Abgeordneten besteht.

Geht es um den Vorsitz, wird auch der Name des Lausitzers Wolfgang Roick genannt, der in der vorigen Wahlperiode die Enquetekommission Ländliche Räume geleitet hatte. Auch Björn Lüttmann wird der Job zugetraut, der bisher parlamentarischer Geschäftsführer war. Nicht ausgeschlossen wird auch, dass Noch-Agrarminister Jörg Vogelsänger seinen Hut in den Ring wirft, dessen Ressort an die Grünen ging.

Unterstützung von Woidke

Stohns großer Vorzug ist es wohl, dass ihn Dietmar Woidke unterstützen wird, der den Juristen Stohn als Wahlkampf-Chef in schwieriger Zeit schätzen gelernt hat. Allerdings muss dann ein neuer Generalsekretär gefunden werden.

Bischoff gibt seinen Posten aus persönlichen Gründen ab, wie er am Dienstag seiner Fraktion erklärt hatte, die davon überrascht wurde. Intern hatte Bischoff dies einem kleinen Kreis, darunter auch Dietmar Woidke, bereits vor der Landtagswahl mitgeteilt. In der unruhigen Phase nach der Wahl ließ er sich noch einmal in die Pflicht nehmen und als Fraktionschef wählen – für den Übergang. Sein Schritt erfolgt auch mit Rücksicht auf seine angeschlagene Gesundheit, wie er selbst betonte hatte. Der Schwedter Bischoff will künftig nur noch einfacher Abgeordneter sein.

Von Igor Göldner