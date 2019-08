Potsdam

Ein offenbar mental verwirrter Exhibitionist hat am Montagnachmittag in Erkner ( Oder-Spree) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte, hatte der 25-Jährige aus Berlin in einem Park in der Gerhart-Hauptmann-Straße blank gezogen. Er randalierte lautstark und war nicht zu beruhigen.

Beamter muss ins Krankenhaus

Als sich Polizeibeamten der Sache annahmen und den Mann zum Notarzt bringen wollten, kam es zu einem Handgemenge. Ein Beamter wurde dabei so stark verletzt, dass er nicht mehr dienstfähig war. Trotz seiner Gegenwehr wurde der junge Mann schließlich in ein Krankenhaus verfrachtet, so die Polizei weiter.

Von MAZonline