Brandenburg hat als erstes Flächenland einen eigenen Ernährungsrat eingeführt. Ziel sei unter anderem, die Gemeinschaftsverpflegung in Schulen und Kitas zu verbessern, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und eine Ernährungsstrategie für das Bundesland zu erarbeiten, teilte das Verbraucherschutzministerium am Montag in Potsdam mit. Geplant sei auch, ein EU-zertifiziertes Qualitätssiegel für regionale Produkte zu entwickeln.

Ernährungssystem soll verbessert werden

An vielen Orten in Deutschland seien inzwischen lokale Ernährungsräte entstanden, hieß es. Bundesweit gebe es rund 40 regionale Ernährungsräte. Die Bündnisse von Bürgerinnen und Bürgern setzten sich aktiv für eine zukunftsfähige Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik ein. Dazu würden Verbraucher, Lebensmittelproduzenten und Händler sowie Verwaltung und Politik mit dem Ziel vernetzt, das Ernährungssystem auf lokaler und regionaler Ebene zu verbessern.

Staatssekretärin: Brauchen mehr Ökolandbau

Die Gesellschaft müsse sich stärker damit auseinandersetzen, mit welch hohem Aufwand Lebensmittel unter ökonomischen und ökologischen Aspekten hergestellt werden, erklärte Verbraucherschutzstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer (Grüne): „Wir wollen dabei die gesamte Wertschöpfungskette beachten.“ Agrarstaatssekretärin Silvia Bender (Grüne), betonte, der Anteil des Ökolandbaus müsse deutlich erhöht und regionale Wertschöpfungsketten müssten gestärkt werden.

In Brandenburg gibt es solche Ernährungsrat-Initiativen den Angaben zufolge in den Regionen Prignitz-Ruppin, Havelland und Märkisch Oderland/ Oder-Spree. Pläne dafür gebe es unter anderem im Fläming, im Spreewald und in Potsdam.

