Ernährungsräte wollen mehr regionale Produkte auf die Teller bringen

Potsdam

Auf den Tellern von Brandenburgs Schulkindern sollen bald mehr regionale und nach Möglichkeit auch mehr ökologisch produzierte Lebensmittel landen. Und am besten auch in öffentlichen Kantinen, Kitas und Krankenhäusern. Mit dieser Vision beschäftigen sich die regionalen Ernährungsräte und „Tafelrunden“, die derzeit in Brandenburg entstehen und durchgeführt werden.

Vor einem Jahr wurde in Kyritz mit dem „Ernährungsrat Prignitz-Ruppin“ das erste dieser zivilgesellschaftlichen Gremien ins Leben gerufen, in denen sich Landwirte, Schulträger, Eltern-, Lehrer- und Schülervertreter miteinander vernetzen. Zwei weitere Räte sind derzeit in Potsdam-Mittelmark und Märkisch-Oderland in Gründung. Im Oktober stehen außerdem sogenannte Tafelrunden zur besseren Schulverpflegung in Potsdam und Eberswalde auf der Agenda.

Ziel: Brandenburger Ernährungsrat

Ziel sei die Einrichtung eines Ernährungsrats für ganz Brandenburg, erklärte Marc Schreiber, Projektleiter der „Regionalen Tafelrunden“ bei der Landesarbeitsgemeinschaft für politisch kulturelle Bildung Brandenburg. Er engagiert sich auch im Kyritzer Rat. „Ernährungsräte sind ein eher urbanes Phänomen, das seinen Ursprung in den USA hat“, sagte er.

Deswegen sei es durchaus bemerkenswert, dass mit der Kyritzer Initiative erstmals ein solches Gremium auf dem Land gegründet worden sei. „Das ist keine politische Interessensgruppe, sondern eher ein Forum, zu dem alle eingeladen sind, denen Ernährung am Herzen liegt“, sagte Schreiber.

Idee stammt aus den USA Die Idee der Ernährungsräte stammt aus den USA. Dort wurde 1982 der erste „Food Policy Council“ in der Stadt Knoxville gegründet. In ihnen vernetzen sich Verbraucher, Umweltaktivisten, Landwirte und zum Teil auch Verwaltungsvertreter, um Konzepte für eine regionalere Versorgung mit Lebensmitteln, zum Beispiel in öffentlichen Kantinen oder in der Schulverpflegung zu erarbeiten. In Deutschland gibt es Ernährungsräte überwiegend in größeren Städten wie Köln, Berlin oder Bochum. Im September 2018 wurde der erste Ernährungsrat in Brandenburg in der Region Prignitz-Ruppin gegründet. Derzeit befinden sich weitere Räte in der Gründung, darunter in Potsdam-Mittelmark und Märkisch-Oderland.

Produzenten und Verbraucher sollen miteinander darüber ins Gespräch kommen, wie eine gesunde, regionale und damit auch klimafreundlichere Ernährung aussehen könnte. „Der Milchmarkt zum Beispiel ist sehr stark zentralisiert. Es wäre wichtig, wieder kleinere Molkereien in der Region zu haben, damit der Wahnsinn mit den langen Transportwegen aufhört“, sagte Landwirt Frank Wesemann aus Barenthin, der zu den Gründungsmitgliedern des Prignitz-Ruppiner Rates gehört.

In verschiedenen Arbeitsgruppen haben sich die ehrenamtlichen Mitglieder darüber ausgetauscht, wie Absatzmärkte vor der Haustür gestärkt werden können und wie eine regionale Schulverpflegung aussehen könnte – zum Beispiel über spezielle Qualitätskriterien. Momentan entscheidet bei der Ausschreibung von Caterern in der Regel nur der Preis.

Nicht bio vs. konventionelle Landwirtschaft

Ein weiteres Ziel der Räte: in Kitas und Schulen das Wissen über die Herkunft von Lebensmitteln zu verbessern. In Kyritz ist zum Beispiel der Einsatz von Ernährungslotsen geplant. „Viele Menschen haben heute überhaupt keinen Bezug mehr zu landwirtschaftlichen Produkten“, sagte Landwirt Wesemann.

Es gehe nicht darum, bio und konventionelle Landwirtschaft gegeneinander auszuspielen, betonte Marc Schreiber. „Es gibt viele kleine Betriebe, die fast nach biologischen Kriterien arbeiten, aber sich aus Kostengründen nicht zertifizieren lassen.“

Der Einsatz regionaler Produkte in Schulen oder öffentlichen Kantinen sei absolut wünschenswert, nicht nur aus Umweltschutzgründen. „Aber uns ist natürlich klar, dass Regionalität nicht bei allen Produkten möglich sein wird“, so Schreiber. Schließlich werde in Brandenburg auch in absehbarer Zeit kein Reis angebaut. „Es wäre aber wichtig, dass die Produkte, die in der Gemeinschaftsverpflegung angeboten werden, eine vernünftige Qualität haben und unter fairen Bedingungen produziert werden“, sagte er.

Von Torsten Gellner