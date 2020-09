Erkner

Bei der Erörterung der Einwände zum Bau der Brandenburger Tesla-Fabrik haben Bürger am Donnerstag in Erkner ihre Bedenken zur Trinkwasserversorgung in der Region vorgebracht.

Dabei ging es zunächst um einen befürchteten Anstieg des Salzwassers aus tieferen Bodenschichten in die Trinkwasserleiter, die damit unbrauchbar würden. So forderte der Einwender Werner Klink weitere Bohrungen um einen genaueren Überblick über die Beschaffenheit des Bodens zu bekommen.

Landesamt für Geologie hält Datenlage für ausreichend

Darauf entgegneten Vertreter des zuständigen Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR), dass die vorliegenden Daten sehr wohl ausreichend seien. Zudem müsse aber der Zustand des Grundwassers auch nach dem Bau weiter stetig überprüft werden, sagte Dietmar Brose vom LBGR. Dies sei geplant. Er verwies zudem auf eine vom Landesamt selbst entwickelte Software, mit der ein möglicher Anstieg des Salzwassers frühzeitig bemerkt werden könne. „Bevor uns das Salzwasser um die Ohren fliegt, erkennen wir das“. Die Gefahr, dass das Grundwasser durch aufsteigendes Salzwasser verunreinigt werde, halte er für gering.

Die Debatte insgesamt war am zweiten Tag der Anhörung deutlich konstruktiver im Ton. Während beim Auftakt am Mittwoch noch Chaos, Zwischenrufe und hysterische Kommentare eine inhaltliche Diskussion verhindert hatten, wurden am Donnerstag Themen bis ins kleinste Detail ausdiskutiert.

Weitere Erörterungstermine werden wahrscheinlicher

So dauerte die Aussprache ausschließlich zum möglichen Salzwasseraufstieg vom Start um 10 Uhr bis in den späten Nachmittag hinein. Dazu wurden auch am Donnerstag immer wieder Befangenheitsanträge gegen den Versammlungsleiter Ulrich Stock vom Landesamt für Umwelt (LfU) und andere Personen auf dem Podium gestellt, die allesamt negativ beschieden wurden. Zunehmend erscheint es damit wahrscheinlicher zu sein, dass die Erörterung auch am Freitag nicht beendet sein wird. Stock sagte in der Mittagspause, dass einer Fortführung am Montag nichts entgegenstehe.

Bei der Erörterung werden insgesamt 414 Einwände von Bürgern, Umweltschützern und Organisationen verhandelt, die den geplanten Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide ( Oder-Spree) kritisieren. Die Anhörung war bereits im Frühjahr geplant, musste aufgrund der Corona-Lage aber verschoben werden. Der Termin ist der letzte Schritt vor der endgültigen Genehmigung der Fabrik, in der schon ab dem kommenden Sommer bis zu 500.000 Elektroautos pro Jahr produziert werden sollen. Bislang baut Tesla auf dem Gelände ausschließlich mithilfe von mehreren vorläufigen Genehmigungen.

Von Ansgar Nehls