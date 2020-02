Erst zwölf Anträge für Digitalpakt-Mittel in Brandenburg

Potsdam

Der Ansturm auf die Millionen des Digitalpakts hält sich in Brandenburg in Grenzen. Bislang gingen erst elf Anträge von Schulen für die Ausstattung mit WLAN, Computern und Tablets in einer Höhe von rund drei Millionen beim Land ein, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag im Landtag mit. Außerdem beantragte das Potsdamer Hasso Plattner Institut ( HPI) Fördermittel für die Einführung der Schulcloud. Mittel aus dem Digitalpakt können seit vergangenem September beantragt werden. Für Brandenburg stehen bis 2024 168 Millionen Euro zur Verfügung, die in die Anschaffung mobiler Endgeräteablets oder Laptops, in die Ausstattung der Schulen mit WLAN oder in digitale Tafeln (Whiteboards) fließen sollen. Das Geld stammt überwiegend aus dem Digitalpakt Schule der Bundesregierung, der nach langen Diskussionen im Frühjahr besiegelt worden war.

Das Land rechnet nach eigenen Angaben ab März mit einer deutlichen Zunahme an Anträgen.

Von Torsten Gellner