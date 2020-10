Potsdam

Die ersten Arbeitnehmer in Brandenburg müssen am Montag auch im Büro einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wegen steigender Infektionszahlen haben die Lausitz-Stadt Cottbus und der Landkreis Oder-Spree strengere Corona-Regeln verhängt. Die Maskenpflicht wurde auf Gaststätten, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie auf Aufzüge ausgeweitet. Außerdem wurde die Zahl der Teilnehmer bei privaten Feiern auf 25 und in Kneipen oder Restaurants auf maximal 50 Menschen begrenzt.

Damit wurde die in der vergangenen Woche vom Brandenburger Kabinett verabschiedete strengere Corona-Verordnung erstmals angewandt. Die neuen Einschränkungen treten automatisch in Landkreisen und kreisfreien Städten in Kraft, in denen 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen festgestellt werden. Diese Marke hat am Sonntag neben Oder-Spree (38) auch Cottbus gerissen (37,1).

Ausbrüche in Kliniken und Restaurant

In beiden Kommunen sind die steigenden Zahlen auch auf Ausbrüche in Kliniken zurückzuführen. In Cottbus steckten sich mehrere Besucher eines Restaurants an. Der Mund-Nasen-Schutz in Büros oder Gaststätten muss dann getragen werden, wenn man nicht am festen Platz ist und der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.

Landesweit gingen die Zahlen am Wochenende nach oben. Das Gesundheitsministerium meldete am Sonntag 36 neue Covid-19-Ansteckungen innerhalb eines Tages, nach 97 neuen Fällen am Vortag. Die Zahl der Menschen, die aktuell an Covid-19 erkrankt ist, stieg um 33 auf 624. Seit März wurden insgesamt 4848 Corona-Infektionen in Brandenburg gezählt. Bisher starben 174 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19, als genesen gelten geschätzt 4050 Menschen. Für ganz Brandenburg lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 15,2.

Beherbergungsverbot in der Kritik

In Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin) hat die Polizei nach einem anonymen Hinweis eine Berliner Familie ermahnt, weil sie gegen das Beherbergungsverbot verstoßen hat. Das Gesundheitsamt muss jetzt entscheiden, ob die Familie ihren Urlaub abbrechen muss. Seit Freitag dürfen Berliner nicht mehr in Brandenburg übernachten. Das Beherbergungsverbot für Menschen aus Gegenden mit mehr als 50 neuen Corona-Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche steht in der Kritik. Die Linke sprach von „politischem Aktionismus“.

Immer mehr deutsche Städte reißen diese kritische Marke und fahren daher die Sicherheitsmaßnahmen zum Eingrenzen der Pandemie hoch. Am Wochenende meldeten unter anderem Köln, Stuttgart und Essen das Überschreiten der Warnstufe von 50 Neuinfektionen. In Berlin trat am Wochenende deshalb eine nächtliche Sperrstunde in Kraft, Stuttgart bereitet diese vor.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder machte sich für bundesweit schärfere Strafen bei Verstößen dagegen stark. In mehreren Interviews forderte der CSU-Chef bundesweit einheitliche Bußgelder von 250 Euro. In Bayern gilt dieser Regelsatz bereits. In Brandenburg beginnen die Ahndungen bei 50 Euro.

Von Torsten Gellner und Klaus Peters