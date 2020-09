Potsdam

Auf der Suche nach den ersten Olympiasiegern aus Brandenburg muss man sich bis an den Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit zurückerinnern. Es war im Jahr 1896, als der französische Baron Pierre de Coubertin die ersten Olympischen Spiele in Athen aus der Taufe hob. Die Anfänge waren bescheiden, mit 13 Nationen und 262 Sportlern. Frauen waren nicht zugelassen.

19 deutsche Teilnehmer, darunter elf Turner

Unter den 19 deutschen Teilnehmern war auch eine elfköpfige Turnriege aus Berliner Vereinen. Diesen gehörten Hermann Weingärtner (1864–1919) und Gustav Schuft (1876 – 1948) an. Weingärtner, Besitzer einer Flussbadelandschaft in Frankfurt (Oder) war überaus erfolgreich. Er siegte nicht nur mit Schuft, der in Cottbus einen Stempel- und Gravurladen betrieb, und anderen wie Carl Schuhmann, der auch im Ringen und Gewichtheben erfolgreich war, und den Cousins Gustav Felix Flatow sowie Alfred Faltow (wurden als Juden von den Nazis 1945 beziehungsweise 1942 im KZ ermordet) mit der Mannschaft im Reck- und Barrenturnen, sondern auch im Einzel am Reck. Außerdem holte er Silber am Seitpferd und an den Ringen sowie Bronze im Pferdsprung und am Barren. Damals wurden nur die Sieger (die Medaille war aus Silber) und die Zweitplatzierten (die Medaille war aus Kupfer) mit Medaillen geehrt. Außerdem erhielt der Olympiasieger einen Lorbeerkranz. Die Mitglieder der erstplatzierten Turnriegen bekamen ein Diplom.

Anzeige

Die Wettkämpfe vom 6. bis 15. April 1896 fanden auch vor Zuschauern im Panathenäischen Stadion statt und wurden vom griechischen König Georg I. eröffnet. Auch Journalisten und Fotografen berichteten über die Spiele. Die Turner traten bei ihren Mannschaftsvorträgen synchron auf.

Weitere MAZ+ Artikel

Olympiateilnehmer in Deutschland geächtet

Allerdings hatte der Auftritt der erfolgreichen deutschen Turnerriege eine unrühmliche Vorgeschichte. Aufgrund der außenpolitischen Querelen zwischen Frankreich – Olympia-Neubegründer Pierre de Coubertin war Franzose, der sich für den völkerverbindenden friedlichen Wettstreit einsetzte – und Deutschland sprachen sich die kaisertreuen Funktionäre der Deutschen Turnerschaft gegen eine Olympia-Teilnahme aus. Weingärtner, Schuft und Co. mussten sich als Vaterlandsverräter beschimpfen lassen. Deshalb erhielten sie im Kaiserreich auch den Beinamen „die schwarze Riege“ und wurden zu diversen deutschen Turnfesten mit einem Auftritts- und Wettkampfverbot belegt, weil sie sich – so die Begründung – an einer Sportveranstaltung beteiligt hatten, die sich dem Internationalismus verschrieben hatte.

Weingärtner wird Bademeister in Frankfurt (Oder)

Weingärtner, der seine Turnkarriere beim Frankfurter Turnverein 1860 begonnen hatte und 1885 aus beruflichen Gründen nach Berlin gegangen war, ging nach der Sperre zurück nach Frankfurt (Oder). Dort leitete er bis zu seinem Tod im Jahr 1919 die Badeanstalt seines Vaters auf der Insel Ziegenwerder. Ebenda heißt seit 1996 der Hauptweg Hermann-Weingärtner-Weg. Seit 2007 wird von der Stadt Frankfurt (Oder) auch ein Hermann-Weingärtner-Preis an erfolgreiche Sportler verliehen.

Schuft eröffnet Gravur- und Stempelgeschäft in Cottbus

Der gebürtige Berliner Schuft wurde nach seiner Rückkehr aus Athen zum Militärdienst einberufen und kam so in die Kaserne nach Cottbus. Dort eröffnete er 1998 eine Gravieranstalt und Stempelherstellung. Er schloss sich dem 1861 gegründeten Turnverein Cottbus an und war bis ins hohe Alter noch als Turner aktiv. Gustav Schuft verlor seinen Sohn, den Gravurmeister Wilhelm Schuft, als Soldat im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront. Bis heute führt sein Enkel Hans Schuft (81) die handwerkliche Tradition im Gravur-Geschäft Stempel Schuft in Cottbus fort.

Erinnerung an Schuft vor dem Cottbuser Rathaus

Er erinnerte aus Erzählungen seiner Mutter daran, dass sein Großvater damals per Zug nach Athen reiste. Dort wurde er als Olympiasieger auch vom griechischen König Georg I. empfangen. Bei der Rückfahrt reichte das Geld nur zunächst bis Prag. So musste die deutsche Mannschaft sechs Tage warten, ehe es wieder zurück nach Berlin ging. Der Doppel-Olympiasieger Gustav Schuft ist auch auf dem Weg des Ruhms vor dem Cottbuser Rathaus mit zwei eingelassenen Medaillen verewigt und steht dort in einer Reihe mit Hochspringerin Rosemarie Ackermann oder Radsprinter Lutz Heßlich.

Von Peter Stein