Landesparteien starten das große Pokern – Erste Sondierungen in Potsdam

Potsdam

Vier Tage nach der Wahl haben sich die Parteien auf Partnersuche begeben. In sogenannten Sondierungsgesprächen wurde am Donnerstag ausgelotet, wer am besten zusammenpasst und offizielle Koalitionsverhandlungen aufnehmen kann. Es gab vier Runden, um zunächst das Klima zu testen: Am Vormittag trafen sich Grüne und Linke sowie SPD und CDU; am Nachmittag SPD und Linke sowie CDU und Freie Wähler. Am Freitag und in der nächsten Wochen finden weitere Gespräche statt.

Nur ein Dreier-Bündnis ist in Brandenburg möglich: „ Kenia“ aus SPD/ CDU/Grüne mit fünf Stimmen Mehrheit im Landtag sowie Koalitionen mit jeweils einer Stimme Mehrheit aus SPD/Linke/Grüne oder SPD/ CDU/Freie Wähler. Die AfD ist die einzige Fraktion im neuen Landtag, mit der niemand reden will.

Die SPD, als Wahlgewinner der Einlader, legt bei ihren Gesprächen offenbar Wert auf Etikette. Die Gespräche mit CDU und Linke dauerten jeweils vier Stunden. Der Ort wurde kurzfristig geändert. Nicht in der SPD-Parteizentrale traf man sich, sondern in einem schicken Potsdamer Hotel – auf neutralem Boden, was ein Zeichen der SPD an die möglichen Bündnispartner sein soll.

Im Anschluss drang wenig nach außen, man hatte sich auf Stillschweigen verständigt. Jetzt beginnt auch das übliche Pokern. Alle Akteure versprechen – auch die seit 29 regierende SPD – dass es ein „Weiter so“ nicht geben könne und ein „neuer Politikstil“ nötig sei, wie die SPD-Politikerin Katrin Lange und Linken-Chefin Anja Mayer betonte. Wie der konkret aussehen soll, bleibt aber vage. Alle fordern eine „stabile“ Koalition. Und alle versprechen, künftig stärker die Bürger in Entscheidungen mit einzubeziehen.

Überschattet werden die Gespräche vom internen Machtkampf der CDU. Deren Parteichef Ingo Senftleben wurde dem Vernehmen nach in den Runden mit Grünen und SPD immer wieder danach gefragt, wie stark seine Rolle ist und wie groß die Zahl möglicher Abweichler ist. Und der wird nicht müde zu betonen, dass seine Partei „verlässlich“, aber in einem Klärungsprozess sei. Vor Journalisten sagte Senftleben: „Es ist klar, dass wir als einer von am Ende drei möglichen Partnern genauso Stabilität aufweisen müssen wie die anderen Partner.“

Senftleben verzichtet offenbar auf Fraktionsvorsitz

Am Dienstag soll nun doch die CDU-Fraktionsspitze neu gewählt werden. Senftleben will seinen Kritikern entgegenkommen und auf den Posten verzichten. Sie fordern nach der Wahlniederlage seinen Rücktritt. Sechs der 15 Abgeordneten hatten ihm am Dienstag die Gefolgschaft verweigert. Senftleben hofft auf einen Befreiungsschlag und ein Zeichen an SPD und Grüne, dass die CDU doch verlässlich ist. Jan Redmann, derzeit parlamentarischer Geschäftsführer und Senftleben-Vertrauter, könnte Fraktionschef werden und der Abgeordnete Rainer Genilke den Job von Redmann übernehmen. Im Fall einer Regierungsbeteiligung würde Senftleben, der dann einen Ministerjob übernehmen würde, den Fraktionsvorsitz sowieso abgeben.

Derzeit würden viele Gespräche geführt, sagte Senftleben. Seine schärfsten Gegner sind Frank Bommert aus Oberhavel und die zur konservativen Werte-Union zählende Saskia Ludwig, die eine solche Rochade wohl nicht goutieren dürften. Bommert will selbst als Fraktionschef antreten. Unklar ist, wie sich die anderen Senftleben-Kritiker verhalten werden: der Ex-Landeschef Michael Schierack, der frühere Rüdersdorfer Bürgermeister André Schaller, Junge-Union-Landeschef Julian Brüning und der Innenpolitiker Björn Lakenmacher.

CDU-Chef erhält Unterstützung aus den eigenen Reihen

Senftleben erhielt am Donnerstag Unterstützung aus den eigenen Reihen von Kommunalpolitikern, die in einer Erklärung ein Ende der Personalquerelen fordern. Die CDU sei es den Wählern „schuldig, die Chance zur Mitverantwortung auszuloten und inhaltliche Fragen in den Vordergrund zu stellen“, heißt es darin. Unterschrieben haben unter anderem der Oberbürgermeister von Brandenburg/Havel, Steffen Scheller und die Landräte Sigurd Heinze ( Oberspreewald-Lausitz), Roger Lewandowski ( Havelland), Karina Dörk ( Uckermark) und Harald Altekrüger ( Spree-Neiße).

Die vier Parteien SPD, Linke, CDU und Grüne haben für die Gespräche jeweils gemischte Sechser-Teams nominiert. Dagegen sondieren die Freien Wähler nur mit drei Personen. Bei den großen Parteien sind neben den Spitzenkandidaten sowie Partei- und Fraktionschefs diesmal auch Bundespolitiker mit dabei. Für die Grünen sondiert die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock mit, die in Potsdam wohnt und ein Bundestagsmandat hat. Die SPD schickt die Bundestagsabgeordnete Manja Schüle, die 2017 in Potsdam das einzige SPD-Bundestagsmandat in Brandenburg errang. Zur Sondierungsgruppe der CDU gehört der parlamentarische Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Michael Stübgen und zu der der Linken die Bundestagsabgeordnete Kirsten Tackmann.

SPD sondiert zunächst ohne Dietmar Woidke

SPD und CDU haben auch zwei bekannte Kommunalpolitikerinnen mit an Bord. Die Bürgermeisterin von Velten ( Oberhavel), Ines Hübner ( SPD), ist mit dabei. Sie ist auch stellvertretende Landeschefin ihrer Partei. Für die CDU sondiert die Bürgermeisterin von Schwielowsee, Kerstin Hoppe, mit. Sie ist auch Erste Vizepräsidentin des Städte- und Gemeindebundes.

Die Freien Wählern, die ein Bündnis mit SPD und CDU anpeilen, gehen ebenfalls mit Kommunalpolitikern in die Gespräche. Neben dem Landesvorsitzenden Peter Vida sind dabei: Bernd Albers, Bürgermeister von Stahnsdorf ( Potsdam-Mittelmark) und Christine Wernicke. Sie ist gerade frisch in den Landtag gewählt worden und war von 2008 bis 2016 Bürgermeisterin von Uckerland ( Uckermark).

Die SPD wird die ersten Sondierungsgespräche ohne Dietmar Woidke absolvieren. Er trauert um seinen Vater, der am Mittwoch im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Seine Rolle als Verhandlungsführerin übernimmt Katrin Lange, Vize-Parteichefin und Innenstaatssekretärin.

Von Igor Göldner