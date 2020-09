Potsdam

Die Corona-Pandemie ist im Brandenburger Landtag angekommen: Ein Fraktionsmitarbeiter der AfD hat sich nachweislich mit dem Virus infiziert. Darüber informierte am Abend die Landtagsverwaltung die anderen Parlamentsfraktionen.

Vermutlich am 8. September angesteckt

Nach Angaben der AfD-Fraktion hatte sich der Mann vermutlich am 8. September angesteckt. Die Fraktion hat inzwischen alle ihre Mitarbeiter ins Home-Office geschickt. Bereits in der Präsidiums-Sitzung am Mittwoch war die AfD dem Vernehmen nach von Vertretern anderer Fraktionen auf ihre Haltung zu den Hygienemaßnahmen im Parlament angesprochen worden, weil immer wieder Angehörige ohne Maske auf den Parlamentsfluren unterwegs sind. Der Staatssekretär für Gesundheit, Michael Ranft, hatte an der Sitzung teilgenommen.

Mit Hygieneregeln oft auf Kriegsfuß

Die AfD ist in der Coronakrise mehrfach dadurch aufgefallen, dass sie Sicherheitsabstände nicht einhielt – etwa zu Beginn der Infektionswelle im Plenum – und die Maskenpflicht nicht ernst nimmt. Wichtige Protagonisten wie der Landtagsabgeordnete und Kandidat für den Fraktionsvorsitz, Christoph Berndt, traten als Akteure auf so genannten Hygienedemos auf. Ein guter Teil der Brandenburger Fraktion war auch zu der Corona-Demonstration am Berliner Reichstag gefahren. Zuletzt hatte die Fraktion am Dienstag angekündigt, einen Sonderausschuss zu den Regierungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Seuche zu beantragen.

Von Ulrich Wangemann