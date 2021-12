Erstmals Patienten nach Berlin verlegt: Corona-Lage in Brandenburger Kliniken verschärft sich

Potsdam

In Brandenburg wurden binnen eines Tages 4241 Corona-Neuinfektionen gemeldet – so viel wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Allerdings ist dieser Rekordwert auch auf einen statistischen Effekt zurückzuführen. Tags zuvor hatten mehrere Hotspots keine neuen Zahlen gemeldet – die Gesundheitsämter kommen mit dem Melden derzeit nicht mehr hinterher. Gleichwohl ist die Lage extrem angespannt. Von einer Trendwende will derzeit noch niemand sprechen. Ein Überblick.

Lage der Krankenhäuser

Mehrere Kliniken der Region beurteilen ihre Lage als sehr angespannt und appellieren an die Bevölkerung, Schutzmaßnahmen einzuhalten und sich impfen zu lassen. Dem Land zufolge seien 23,8 Prozent der tatsächlich betreibbaren Intensivbetten in Brandenburg aktuell von Covid-Patienten belegt. Ab 20 Prozent spricht das Land von einem Alarmwert.

Das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus verlegte in der aktuellen Welle bereits zwölf Covid-Erkrankte in Krankenhäuser nach Forst, Guben und Berlin, da sie die Behandlung auf der Intensivstation andernfalls nicht gewährleisten konnten. Von ihren 24 verfügbaren Intensivbetten waren 13 mit Covid-Patienten belegt, also knapp über die Hälfte. 42 Menschen mit Covid-19 werden stationär behandelt. Das Klinikum reduzierte planbare Operationen, wobei es aber versucht, Tumoroperationen weiterhin durchzuführen.

Ruppiner Kliniken: „Können Welle wie im Vorjahr nicht bewältigen“

Die Ruppiner Kliniken in Neuruppin stellen klar, dass sie eine Welle wie im Vorjahr nicht bewältigen können. Während ihnen zehn Betten weniger als im letzten Jahr zur Verfügung stehen, hat sich die Zahl der stationär zu Behandelnden im Vergleich zu Dezember 2020 fast verdreifacht und die Zahl der Intensivpflichtigen vervierfacht.

Damals wurden neun Covid-Patienten in der Klinik behandelt, zwei von ihnen intensivpflichtig. Jetzt sind es insgesamt 26 Personen, 24 Erwachsene sowie zwei Kinder – Tendenz seit drei Wochen steigend. Acht von ihnen sind auf der Intensivstation. In andere Länder verlegen, mussten sie Covid-Patienten bislang jedoch nicht.

Extrem hohe Belastung für das Klinikpersonal in Frankfurt Oder

Im Klinikum Frankfurt Oder sind aktuell alle zwölf Intensivbetten belegt. Sieben von ihnen mit Corona-Patienten. Die Belastung für das gesamte Klinikpersonal sei extrem hoch.

Das Ernst von Bergmann-Klinikum in Potsdam zählt insgesamt 24 Covid-positive Patienten, sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation. Damit sind über die Hälfte der vorgesehenen Covid-Betten in der Intensivversorgung belegt. Zur Not könnten diese aber aufgestockt werden.

Im Klinikum Niederlausitz, das zum Carl-Thiem-Klinikum gehört, sind die 16 Intensivbetten dauerhaft belegt, zehn der Betten von Covid-Patienten. Hinzu kommen 32 Corona-Fälle auf der Covid-Station.

Landkreis ruft Großschadensereignis aus

Der derzeit am stärksten betroffene Landkreis Oberspreewald-Lausitz stellte am Freitag ein sogenanntes Großschadensereignis in Form eines „Massenanfalls von Erkrankten“ fest. Damit fallen der Katastrophenschutzbehörde des Kreises mehr Kompetenzen zur Steuerung aller verfügbaren Einheiten zu.

„Die bislang ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben nicht zu einem spürbaren Rückgang der Infektionszahlen geführt“, sagt Alexander Erbert, Leiter des Verwaltungsstabes. Binnen eines Tages kamen 719 Neuinfektionen hinzu. Fast 3000 Menschen im Landkreis befinden sich in Quarantäne – das sind fast drei Prozent aller Einwohner.

Noch sei es gelungen, die akute Notfallversorgung im Landkreis aufrechtzuerhalten, erklärte er. Dies sei aber nur möglich gewesen, weil bereits mehrere Corona-Patienten mithilfe von Katastrophenschutzeinheiten des Landes in andere Krankenhäuser verlegt worden seien.

„Es besteht jedoch die Gefahr, dass die akute Notfallversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann“, sagte Ebert. Der Transport von Corona-Patienten ist deutlich zeitaufwendiger, weil die Wagen desinfiziert werden und die Rettungskräfte mit Schutzkleidung arbeiten müssen. Es sei deswegen nicht auszuschließen, dass der Rettungsdienst bald nicht mehr zu allen Einsätzen ausrücken kann.

Von Torsten Gellner und Judith von Plato