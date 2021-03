Potsdam

Das weitaus größte Risiko im Beruf an Corona zu erkranken haben in Brandenburg Erzieherinnen und Erzieher. Ein beinahe gleich großes Risiko haben Schwestern und Pfleger in Krankenhäuser. Dies geht aus einer Auswertung von Krankmeldungen bei der AOK Nordost hervor. Die Krankenkasse der Region hatte die Krankschreibungen vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 analysiert.

In dem Zeitraum meldeten sich rund 3,2 Prozent der AOK-versicherten Erzieherinnen und Erzieher wegen der Diagnose Covid-19 krank. Dieser Wert liegt mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnittswert aller Beschäftigten in Brandenburg. Auch bundesweit liegen Erzieherinnen als Risikogruppe unter den Berufstätigen an erster Stelle.

Auch Altenpfleger wurden oft infiziert

Auch sehr hoch, aber schon deutlich geringer, ist das Risiko der brandenburgischen Altenpfleger und Altenpflegerinnen. Statistisch gesehen hatten sich unter 100 000 bei der AOK Versicherten Pflegekräfte 2924 mit Corona angesteckt. Bei den Erziehern waren es 3219 von 100 000, bei den Pflegern und Schwestern 3218 unter 100 000.

Über das Risiko von Lehrern kann die AOK Nordost keine Auskunft geben. Als Beamte sind sie in der Regel dort nicht versichert.

Allerdings hat die AOK laut Sprecher Robin Avram Daten von den angestellten Berliner Lehrern der höheren Klassenstufen. Deren Risiko lag zwar etwas über dem Durchschnitt aller aufgenommenen Berufsgruppen, war aber längst nicht so groß wie das der Erzieherinnen. „Deren Risiko ist fast dreimal so hoch wie das durchschnittliche Risiko der anderen Berufsgruppen“, so Avram. „Offenbar können die Erzieherinnen wohl doch nicht so Abstand halten, was zu einem hohen Infektionsgeschehen führt.“

Erzieher können sich schon impfen lassen

Seit dem 2. März können sich Beschäftigte in Brandenburger Kitas um einen Impftermin bemühen. Betroffen sind in Brandenburg rund 28 000 Personen. Wie viele davon bereits geimpft sind, ist unklar.

Brandenburg finanziert zwei wöchentliche Schnelltests für Beschäftigte in den Kitas. Das hatten Beschäftigte und der Landeselternbeirat zum Schutz der Erzieherinnen gefordert.

Von Rüdiger Braun