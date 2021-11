Essstörungen bei Kindern: „Die Wartelisten werden länger“

Potsdam

Seit der Pandemie beobachten Experten einen Anstieg von Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen. So mussten laut einer aktuellen DAK-Studie 2020 rund 60 Prozent mehr Mädchen und Jungen aufgrund einer Adipositas (krankhaftes Übergewicht) behandelt werden als im Jahr zuvor. Auch bei Anorexie (Magersucht) und Bulimie stiegen die Fallzahlen um rund zehn Prozent. Welche Ursachen hinter dieser Entwicklung stecken, was Eltern tun können und mit welchen Langzeitfolgen die jungen Patienten zu kämpfen haben, erzählt Björn Tharun (42), Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychosomatik an der Fontane-Klinik in Mittenwalde (Dahme-Spreewald) im MAZ-Interview.

Deutschlandweit registrieren Ärzte einen Anstieg von Kindern und Jugendlichen mit Essstörungen, wie sieht es bei Ihnen auf der Station aus?

Wir haben deutlich mehr Anfragen, die Wartelisten werden länger. Insgesamt ist seit der Pandemie ein deutlicher Anstieg bei allen Essstörungen zu vermerken. Sowohl bei Übergewicht und Adipositas als auch bei Anorexie und Untergewicht.

Deutlicher Anstieg von Essstörungen

Ab wann kann man denn von einem Krankheitsbild sprechen und nicht nur von Über- oder Untergewicht?

Dies ist nicht nur von dem reinen Gewicht abhängig, sondern auch von weiteren Symptomen und Einschränkungen. Aber von einer Magersucht spricht man ab einem BMI von kleiner 17,5 bzw. das tatsächliche Gewicht liegt mindestens 15 Prozent unter dem für das Alter, Größe und Geschlecht zu erwartende Gewicht. Wenn beispielsweise ein 15-jähriges Mädchen bei 1,70 Meter nur 40 Kilo wiegt, ist das schon sehr gefährlich. Ein als ausreichend gesund anzunehmendes Gewicht wäre in diesem Fall ab 51 Kilo aufwärts.

Björn Tharun behandelt Kinder und Jugendliche mit Essstörungen. Quelle: privat

Und wann spricht man bei Adipositas von einer Krankheit und nicht nur Übergewicht?

Adipositas ist ja die Steigerungsstufe von Übergewicht, da gibt es auch klare Definitionen. Wenn Kinder zu den drei Prozent der schwersten Kinder ihrer Altersgruppe zählen, spricht man von Adipositas, also von krankhaftem Übergewicht.

Was sind die Ursachen für diese Erkrankungen?

Es gibt in der Regel nicht den einen Punkt, sondern das ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Bei Adipositas werden in der Regel mehr Kalorien aufgenommen, als der Körper verbraucht. Während der Pandemie haben viele Kinder sich weniger bewegt, waren weniger draußen. Sportvereine hatten zu, man saß vor der Playstation anstatt im Wald zu spielen. Andere Faktoren sind genetische Voraussetzungen, der Lebensstil und auch psychische Erkrankungen wie Angststörungen, Sozialphobien oder eine Depression. Man isst auch aus Frust, Langweile oder Kummer.

Frustessen als Kompensation

Viele Adipositas-Patienten waren aber schon vor der Pandemie übergewichtig, oder?

Es gibt durchaus einen Anteil an Kindern und Jugendlichen, die vorher normalgewichtig waren und dann sehr schnell zunehmen. Das können sechs Monate oder ein Jahr sein. Oft gibt es einen Auslöser, weil beispielsweise jemand aus der Familie stirbt, die Kinder sich bei Mobbing zurückziehen oder mit Frustessen kompensieren. Vieles entwickelt sich aber über eine längere Zeit. Das kann im Kindergartenalter losgehen mit leichtem Übergewicht und wird im Laufe der Jahre immer mehr, bis man mit einer Adipositas dasteht.

Wer ist häufiger von Adipositas betroffen, Mädchen oder Jungen?

Rund 15 Prozent aller Kinder und Jugendlichen leiden an Übergewicht, etwa 6 Prozent sind adipös. In Deutschland sind rund 2 Millionen Kinder in Deutschland übergewichtig und um die 800.000 sind adipös, wobei es keine klaren Geschlechterunterschiede gibt.

Bei Magersucht spricht man häufig von einer „Frauenkrankheit“, stimmt das?

Ja, das kann man so sagen. Es sind ca. 10 mal mehr Mädchen und junge Frauen betroffen als Jungen. Bei Mädchen beginnt die Krankheit aber oftmals früher, mit zehn oder elf Jahren. Und das Untergewicht erscheint bei Mädchen in der Klinik noch deutlicher ausgeprägter.

Innerfamiliäre Konflikte als Auslöser

Wo liegen die Ursachen für diese Erkrankung ?

Bei Anorexie spricht man immer von einer psychischen Erkrankung. Aber es gibt unterschiedliche Faktoren. Da kann die Essstörung eines Elternteils eine Rolle spielen. Oft sind innerfamiliäre Konflikte ein Auslöser. Viel hat mit Kontrolle zu tun. Wenn ich im Rest meines Lebens keine Kontrolle habe, ich unter hohem Leistungsdruck stehen, dann kann ich zumindest mein Essverhalten kontrollieren.

Woran erkennen Eltern, dass ihr Kind krank ist?

Das ist schwierig, grade während der Pandemie. Denn das vergleichende Regulativ über Schule oder Freizeitsport fehlte. Eltern sehen ihre Kinder jeden Tag, da fällt es erst mal nicht auf, wenn das Kind größer, dicker oder dünner wird. Oft ist es ein Blick von außen, der den ersten Hinweis gibt. Das kann eine Lehrkraft sein oder die Oma, die zweimal im Jahr vorbeikommt. Wichtig sind auch die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt, um ein objektives Bild zu bekommen.

Während der Pandemie wurde das Krankheitsbild also häufig nicht entdeckt?

Genau, wir erleben gerade, dass Kinder später in Behandlung kommen und deutlich mehr Gewicht verloren haben als in den Jahren zuvor. Weil es keine Hinweise gab. Die Kinder agieren häufig sehr verdeckt und halten ihre Erkrankung vor den Eltern geheim.

Und wie ist das bei adipösen Kindern?

Das ist ebenfalls schwierig. Vielleicht sind die Eltern selbst übergewichtig oder adipös, dann fällt es oft schwer, einzuschätzen, was eigentlich normale Portionen sind und wie viel Kinder in der Altersgruppe normalerweise essen und wiegen sollte. Wichtig ist in jedem Fall aber eine Behandlung, um Spätfolgen zu vermeiden. Sowohl bei Adipositas, also auch bei Anorexie.

Spätfolgen können gravierend sein

Welche Spätfolgen können sich entwickeln?

Bei Adipositas gibt es große Probleme mit Bluthochdruck, Diabetes und Überbelastung von Knochen und Gelenken. Bei Anorexie kann es zum Ausbleiben der Regelblutungen kommen. Es gibt Anfälligkeit für Osteoporose. Es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen, das Herz kann aussetzen. Die Organe fahren runter, die Todesrate ist mit bis zu 5 Prozent bei Anorexie nicht zu unterschätzen.

Wohin wenden sich Eltern, wenn sie ihre Kinder behandeln lassen möchten?

Der erste Ansprechpartner ist der Haus- oder Kinderarzt. Ambulante Hilfen und Unterstützungen wie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten wären der nächste Schritt. In Cottbus gibt es die Reha Vita, die ein ambulantes Programm für übergewichtige Kinder anbieten. Ist dies alles nicht ausreichend, folgt die Aufnahme in einer Klinik, stationär oder Tagesklinik, teilstationär. Im Rahmen der Therapien gibt es eine Gesprächstherapie, Gruppentherapien, Aufklärung über die Krankheit und Ernährungsberatung. Ganz wichtig ist auch die Einbeziehung der Familie.

Wie lange dauert so eine Behandlung?

Bei Adipositas etwa vier bis zwölf Wochen. Bei einer schwer ausprägten Magersucht können es mehrere Monate stationärer Behandlung werden.

Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen, damit es gar nicht erst so weit kommt?

Einen Blick für die Kinder haben. Zusehen und vor allem zuhören, wo Probleme sind. Sei es Mobbing in der Schule, soziale Ausgrenzung oder Schwierigkeiten in der Erfahrung mit der ersten großen Liebe. Eltern sollen ein Gefühl dafür haben, was ihre Kinder bedrückt. Wichtig ist auch, gemeinsame qualitative Zeit miteinander zu verbringen.

Von Gesa Steeger