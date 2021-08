Potsdam

Sie ist seit März Chefin der Medienaufsicht in Berlin und Brandenburg, hat unter anderem den Fall Ken Jebsen auf ihrem Schreibtisch. Doch als Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (Mabb) gehört zum Arbeits-Alltag der promovierten Kommunikationswissenschaftlerin Eva Flecken (38) noch deutlich mehr.

Frau Flecken, Sie sind seit Mitte März Chefin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (Mabb). Eine der Hauptaufgaben der Mabb ist die Regulierung des privaten Rundfunks – also Radio und TV – in Berlin und Brandenburg. Was genau heißt für Sie Regulierung?

Eva Flecken: Regulierung ist vielschichtig: Unser Auftrag ist die Sicherung der Vielfalt im Radio, im Fernsehen und in Online-Medien aus Brandenburg und Berlin sowie die Aufsicht über diese Angebote. So prüfen wir zum Beispiel, ob bei den von uns lizenzierten Sendern und bei Online-Medien mit Sitz in Berlin und Brandenburg die Jugendschutzvorgaben eingehalten werden. Oder ob für den Nutzer immer klar zu erkennen ist, ob es sich bei einem Beitrag im Fernsehen, Radio oder online um einen Werbespot oder einen journalistischen Beitrag handelt. Seit kurzem prüfen wir zudem, ob die journalistischen Sorgfaltspflichten bei Onlinemedien eingehalten werden, die sich nicht einer anerkannten Selbstregulierung angeschlossen haben oder Mitglied beim Presserat sind.

Zahl der Beschwerden haben sich verdoppelt

Wie funktioniert das konkret? Geht jeder Beitrag über den Tisch der Mabb?

Alles, was wir regulatorisch machen, machen wir immer erst im Nachhinein, wenn Beiträge bereits veröffentlicht wurden. Ansonsten wären wir ja eine Zensurbehörde. Wir werden entweder selbst auf einen Beitrag aufmerksam im Rahmen unserer Programmbeobachtung oder wir bekommen einen Hinweis aus der Bevölkerung – das geschieht tatsächlich sehr häufig. In den vergangen fünf Jahren hat sich das Beschwerdeaufkommen verdoppelt und zwar mit klarem Schwerpunkt auf Inhalte aus dem Onlinebereich.

Wie viele Beschwerden erhalten Sie konkret?

2015 hatten wir noch rund 210 und jetzt erreichen uns deutlich über 400 Beschwerden pro Jahr – Tendenz weiter steigend. Grundsätzlich gehen wir allen Beschwerden nach, es sei denn wir sind nicht zuständig – zum Beispiel bei Beschwerden gegen ein Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender.

Die Mabb und der Fall Ken Jebsen

Ein relativ bekannter Fall, in dem Sie tätig geworden sind, ist Ken Jebsen mit seinem Portal „KenFM“. Der ehemalige RBB-Redakteur zählt inzwischen zu einem der bekanntesten Köpfe der Verschwörungstheoretiker-Szene und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Wie und warum sind Sie in dem Fall tätig geworden?

Zunächst einmal ist wichtig, festzuhalten, dass die Medienanstalten weder Wahrheitspolizisten noch Geschmacksdompteure sind. Wir haben vom Gesetzgeber den Auftrag bekommen, zu prüfen, ob die journalistischen Sorgfaltspflichten auch online eingehalten werden. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie einen Artikel schreiben und dort etwas behaupten, müssen Sie das mit Quellen hinterlegen. Im Fall „KenFM“ haben wir uns das Angebot angeschaut und festgestellt: Da gibt es einige Tatsachenbehauptungen, die nicht belegt sind. Daraufhin haben wir diesem Anbieter, wie im Übrigen auch anderen, zunächst ein Hinweisschreiben geschickt. Dieser hat keine ausreichenden Anpassungen vorgenommen und auch nach der Prüfung der Stellungnahme des Anbieters sind wir zu keiner anderen Einschätzung gekommen. Daher haben wir ein förmliches Anhörungsverfahren eingeleitet.

Häufige Verstöße von Influencern

Haben Sie andere relevante Fälle aus Brandenburg in Erinnerung, bei denen Sie eingreifen mussten?

Über Einzelfälle und laufende Verfahren reden wir eher nicht. Ken Jebsen hat allerdings von sich aus auf KenFM über das Schreiben, das er von uns erhalten hat, berichtet.

Was sind die häufigsten Verstöße, die Ihnen begegnen?

Es gibt sehr viele Werbeverstöße im Onlinebereich, Stichwort Influencer auf Instagram oder TikTok. Da wird zum Beispiel ein Produkt wieder und wieder präsentiert, der Beitrag aber nicht klar als Werbung gekennzeichnet. Fälle von Desinformation und Verstöße gegen die journalistischen Sorgfaltspflichten behandeln wir mit besonderem Bedacht, was auch damit zu tun hat, dass uns der Gesetzgeber diesen Auftrag erst Ende 2020 übertragen hat. Das Thema ist sehr sensibel, denn hier bewegen wir uns im grundrechtsrelevanten Bereich der Meinungsfreiheit. Mögliche Fälle schauen wir uns sehr, sehr genau an und wägen unsere Schritte hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit sorgfältig ab. Und natürlich ist es ist ein großer Unterschied, ob Sie einen Lippenstift promoten und das nicht als Werbung kenntlich machen oder ob Sie Verschwörungstheorien verbreiten.

Im Einsatz an Brandenburger Schulen

Zu den Aufgaben der Mabb gehört ebenfalls, die Menschen im Umgang mit Medien zu schulen. Wie tun Sie das?

Es gibt zum Beispiel ein bundesweites Projekt, das heißt Journalismus macht Schule. In diesem Projekt sind wir gemeinsam mit Journalisten aus der Region tätig, die mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen. Da geht es um Fragen wie: Was unterscheidet Werbung und redaktionellen Inhalt? Wie recherchiere ich? Wie verhält es sich mit Desinformationen? Mit unseren Partnern versuchen wir jungen Menschen klar zu machen, warum unabhängige Medien einen derartig hohen Stellenwert für uns als Gesellschaft haben. Darüber hinaus geben wir auch Studien in Auftrag, um herauszufinden: Wo sind denn eigentlich die großen Lücken und Schmerzpunkte im Bereich der Informations- und Nachrichtenkompetenz auf Seiten der Rezipienten und was müssen wir tun? Können die Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise problemlos erkennen, ob es sich bei einem Beitrag um Werbung oder um Informationen handelt?

Radio als Hauptnachrichten-Quelle

Die neuen Medien entwickeln sich immer schneller. Kommen die Leute da überhaupt noch hinterher?

Zumindest nicht alle. Deshalb glaube ich, dass wir bei all unseren Projekten – gerade im Bereich Informations- und Nachrichtenkompetenz – nicht allein auf die jungen Menschen blicken sollten. Wir müssen auch die ältere Generation ansprechen, damit sich dort das Gefühl des Abgehängtseins nicht vergrößert.

Sie beschäftigen sich viel mit digitalen Medien. Wie analog sind Sie eigentlich in Ihrem privaten Medienkonsum. Lesen Sie eigentlich noch eine gedruckte Zeitung?

Ja, das tue ich tatsächlich. Ich pausiere zwar gerade mein Abo einer überregionalen Tageszeitung aufgrund des neuen Jobs, habe aber noch verschiedene Special-Interest Zeitschriften abonniert. Ich höre zudem sehr regelmäßig Radio. Das ist morgens meine Hauptnachrichtenquelle im Badezimmer und in der Küche. Und: Ich lese Bücher nur analog. Wenn ich eine Buchhandlung betrete, kaufe ich stets mindestens doppelt so viele Bücher wie geplant.

Von Henry Lohmar und Anna Sprockhoff