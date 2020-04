Evangelischer Landesbischof: „Die Krise wird uns verändern“

Potsdam

Bischof Christian Stäblein ist das geistliche Oberhaupt der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Er ist Vorsitzender der Kirchenleitung. Im MAZ-Interview spricht er über das Coronavirus und das Osterfest.

Bischof Stäblein, wie erleben Sie die Krise: Wenden sich die Menschen eher der Kirche zu, weil sie Trost brauchen, oder verlieren sie ihren Glauben angesichts der schrecklichen Nachrichten?

Anzeige

Bischof Christian Stäblein: Letzteres ist mir zumindest noch nicht begegnet. Nein, wir spüren tatsächlich eine starke Resonanz. Die Menschen sind sehr betroffen und gleichermaßen offen für das, was wir ihnen als Kirche sagen können. Die Nachfrage nach Trost und Seelsorge ist in diesen Zeiten groß.

Als Kirche haben Sie das gleiche Problem wie andere Institutionen: Der Gottesdienst darf nicht öffentlich stattfinden. Wie gehen Sie damit um?

Es ist ja nicht so, dass keine Gottesdienste stattfinden, im Gegenteil: Ich nehme die Kirche gerade besonders aktiv war. Es werden mittags die Glocken geläutet, es finden öffentliche Gebete statt, die Gemeinden entwickeln äußerst kreative Ideen, wie sie für die Menschen da sein können. Wir nutzen die neuen Medien, streamen über Facebook oder YouTube, ich selbst biete jeden Mittag ein Videogebet an, das auch über Radio Paradiso übertragen wird, wir feiern Gottesdienste via Telefonkonferenz. Und eine alte, fast in Vergessenheit geratene Form erlebt gerade auch eine Renaissance: die Hausandacht.

Der Bedarf an Seelsorge ist jetzt besonders groß. Wie kann man das auf Distanz überhaupt anbieten?

Wir haben zum Beispiel ein ökumenisches Corona-Seelsorge-Telefon eingerichtet, das gut angenommen wird. Und wir sind natürlich mit unseren Seelsorgerinnen und Seelsorgern in den Altenheimen und Krankenhäusern vor Ort bei den Menschen, denn dort ist die Not besonders groß.

Wie können sich die Seelsorger schützen? Schutzmasken sind schließlich Mangelware?

Unsere Seelsorger halten selbstverständlich die Abstandsregeln ein. Aber sie brauchen Schutzmasken, das ist ungeheuer wichtig. Die Menschen in den Heimen sind äußerst verletzbar. Wir sehen, wie schnell es zu Infektionsketten kommen kann wie etwa am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam oder auch in Wolfsburg. Das müssen wir verhindern, deswegen versuchen wir wie alle anderen auch, Masken zu kaufen. Das ist nicht ganz einfach, wie wir alle wissen.

Manche sehen die Pandemie als besondere Prüfung des Menschen, einige auch als Strafe Gottes. Sind Ihnen solche Gedanken fremd?

Das wird tatsächlich immer wieder ins Gespräch gebracht, auch mir gegenüber. Aber ich verstehe die Bibel anders: Das Virus ist keine Strafe Gottes, keine Prüfung oder ein pädagogisches Instrument, um uns Menschen zu verbessern. Das hat Gott nicht nötig. Gott braucht weder Krankheit noch Tod, um uns besser zu machen.

Wir stehen vor dem Osterfest, das wegen der Corona-Krise unter ganz besonderen Vorzeichen steht. Wie würden Sie die Osterbotschaft in diesen Tagen interpretieren?

Der Kern der Osterbotschaft ist für mich das Versprechen Gottes, dass das Leben nicht im Sterben und im Tod vorbei ist. Wir erinnern an die Kreuzigung Jesu und an seine Auferweckung. Für mich ist das eine große Hoffnung, nämlich die Zusage, dass wir uns das Leben nicht vom Tod vorschreiben lassen müssen. Das ist eine Botschaft, die aktueller denn je ist: Man kann mit Hoffnung leben, auch wenn Sterben und Tod gerade allgegenwärtig sind.

Was glauben Sie persönlich: Werden wir mit dem Ausnahmezustand länger leben müssen?

Das kann ich schwer sagen. Meine Hoffnung ist, dass sich unser Zusammenleben zumindest in Teilen wieder normalisieren wird in absehbarer Zeit. Ich denke aber auch, dass uns diese Krise alle ein Stück weit verändern wird. Wir werden vermutlich anders mit Abstand und Nähe umgehen, als wir es früher getan haben. Und wir werden unserem Leben eine größere Wertschätzung entgegenbringen.

Wann wird die Konfirmation stattfinden?

Das wollen wir nachholen, sobald es geht. Es ist ein so schönes Fest, dass es auch laut gefeiert werden muss. Das geht nicht einfach über Video oder alleine ohne Familie in der Kirche.

Feiern Sie das Osterfest in diesem Jahr im kleineren Kreis, verzichten Sie auf den Osterspaziergang?

Dieses Fest wird auch bei uns von der Krise bestimmt sein. Ich bin dankbar, dass ich meiner Arbeit nachgehen und Gottesdienste feiern kann. Aber der Osterspaziergang fällt in der üblichen Form in diesem Jahr aus. Er wird im Kopf stattfinden und im Herzen, mit guter Musik zum Beispiel. Und ja, man kann auch im Haus Ostereier verstecken.

Lesen Sie auch:

Von Torsten Gellner