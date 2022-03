Ex-Bild-Chef Kai Diekmann traf Wladimir Putin: „Er hat mich blank angelogen“

Heringsdorf/Berlin

Als ehemaliger Chefredakteur der „Welt am Sonntag“ und der „Bild“ hatte Journalist Kai Diekmann (57) zu vielen Staatschefs Kontakt – auch zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin.

Im Interview mit der Ostsee-Zeitung erzählt Diekmann wie er Putin im Laufe der Jahre erlebte. Der Mann, der heute Krieg in der Ukraine führt, sei früher anders gewesen. Diekmann berichtet vom gemeinsamen Baden im Schwarzen Meer, wie Putin andere Staatsgäste vorführte und welches Verhältnis er zu den Klitschko-Brüdern hat.

Wie kamen die Treffen mit Putin zustande?

Das erste Treffen war im Juni 2000 – damals war Putin gerade mal ein halbes Jahr Präsident und ich Chefredakteur der „Welt am Sonntag“. Ein gutes Jahr später folgte ein zweites Treffen in Sotschi – auf Wunsch des Kremls. Das war nach den Anschlägen in New York und vor seinem Besuch in Deutschland und seinem Auftritt im Deutschen Bundestag. Als Bild-Chefredakteur bekam ich die Anfrage, ob wir Interesse an einem Gespräch mit dem Präsidenten hätten. Ich habe zugestimmt und bin nach Moskau geflogen. Schließlich trafen wir uns auf seinem privaten Datscha in Sotschi am Schwarzen Meer.

Wie haben Sie ihn dort erlebt?

Er war sehr entspannt im Garten seines Anwesens. Wir haben uns sehr ausführlich über die Anschläge in New York und seine Solidarität für den US-Präsidenten George W. Bush unterhalten. Für einen russischen Präsidenten war diese Haltung gegenüber Amerika sehr bemerkenswert.

Welches bleibende Erlebnis ist Ihnen hängengeblieben?

Nach dem Interview fragte er mich, ob ich noch Zeit hätte, mit ihm schwimmen zu gehen. Ich bejahte das Angebot, aber erklärte auch, dass ich leider keine Badehose dabei habe. Putin meinte, dass ich eine von ihm haben könnte. Dann sind wir an den Strand des Schwarzen Meeres und ich befand mich auf einmal in einem Zelt mit dem russischen Präsidenten. Wir haben uns dort aus- und umgezogen und sind ins Wasser. Auf die Veröffentlichung der Bilder habe ich aus Gründen der Eitelkeit damals verzichtet.

Kai Diekmann, Wladimir Putin und Altbundeskanzler Gerhard Schröder im Jahr 2005 in Hannover. Quelle: Daniel Biskup

Solche Schwimmeinheiten mit Putin sind heute aber undenkbar.

Solche Inszenierungen wie ein Bad im Schwarzen Meer oder eine Fahrt mit dem Jetski sind ein Teil seiner Psycho-Spiele. Bei unserer letzten Begegnung im Jahr 2016 in Sotschi fragte er mich, ob wir Eishockey spielen wollen. Guten Gewissens und reinen Herzens habe ich ihm erklärt, dass ich kein Eishockey spielen kann. Auch wenn ich es könnte, hätte ich es nicht gemacht. Denn: Der Putin, den ich 2016 getroffen habe, war ein anderer Putin, als der, den ich 2000 und 2001 getroffen habe – Putin 1 und Putin 2 sozusagen. Mittlerweile müssen wir von Putin 3 reden. Putin 1 ist der junge Präsident, der eine besondere Beziehung zu Deutschland hatte, denn als KGB-Offizier war er in Dresden stationiert und seine Töchter sind dort auf eine deutsche Schule gegangen. Er war nicht nur der deutschen Sprache sehr zugeneigt, sondern den Deutschen überhaupt. Er glaubte seinerzeit an das Bild vom gemeinsamen Haus Europa – davon bin ich überzeugt. Es war auch eine riesige Geste des russischen Präsidenten, damals im Bundestag auf Deutsch zu sprechen. Putin 2 war bereits Kriegspräsident und inzwischen ein erklärter Gegner des Westens, mit dem sich gemeinsames Schwimmen oder Eishockeysielen schlichtweg verboten hätte.

Kai Diekmann bei einem Besuch bei Vitali Klitschko im Jahr 2014 auf dem Maidan in Kiew. Quelle: privat

Wie liefen die Interviews mit ihm ab?

Seinem Selbstverständnis als russischen Präsidenten entsprach es immer, in seiner Landessprache zu reden und sich übersetzen zu lassen. In unseren Vorgesprächen hat er Deutsch gesprochen. Eine Sache hat er übrigens mehrfach gemacht: Er hat den Übersetzer regelmäßig korrigiert und vorgeführt. In unserem letzten Interview haben wir im Zusammenhang mit dem Syrienkonflikt nachgefragt, warum er zivile Krankenhäuser bombardiert. Putin antwortete auf Russisch und sein Dolmetscher übersetzte sinngemäß, dass unsere Informationen nicht korrekt sind. Darauf unterbrach ihn Putin und antwortete auf Deutsch, dass er dies nie gesagt hätte, sondern dass es eine „verdammte Lüge“ ist. Das ist psychologische Taktik. Er wollte Überlegenheit demonstrieren und andere vorführen.

Konnten Sie allen Worten Putins trauen?

Natürlich nicht. Wie gesagt, es gab Putin 1 und 2. Ein Beispiel: 2007 ließ Putin seinen Labrador während eines Treffens mit Angela Merkel in den Raum. Wohl wissend, dass sie Angst vor Hunden hat. Das war wieder eine Machtdemonstration von Putin. Er wollte sie nicht beeindrucken, sondern einschüchtern und vorführen. Ich habe ihn beim späteren Treffen gefragt, ob er nicht gewusst hat, dass Merkel Angst vor Hunden hat. Er verneinte es und behauptete, als er es erfahren habe, hätte er sich entschuldigt. Das ist natürlich totaler Bullshit, weil bei der Vorbereitung solcher Treffen diverse Informationen ausgetauscht werden, die von Bedeutung sind. Dazu gehört auch, dass Angela Merkel Angst vor Hunden hat. Er hat mich blank angelogen. Das war Putin 2, welcher sich an dieser Stelle schon lange nicht mehr als Partner des Westens gefühlt hat.

Wie gefährlich ist Putin 3?

Darüber kann man nur spekulieren. Niemand weiß genau, wer eigentlich noch Zugang zu ihm hat. Welches Bild von der Realität hat er eigentlich? Das ist alles Kaffeesatzleserei. Es wird Putin nicht entgangen sein, wie detailliert die amerikanischen Geheimdienste über das informiert waren, was er im innersten Zirkel geplant hat. Das ist alles eingetroffen und war richtig. Das wird sein Misstrauen noch erhöht haben und der Personenkreis mit Zugang zu ihm wird kleiner. Wir können überhaupt nicht beurteilen, welche Informationen er noch bekommt und was er wirklich glaubt, was in der Ukraine passiert. Vielleicht glaubt er wirklich nur das, was er in seinem eigenen Fernsehsender sieht.

Vitali Klitschko und Kai Diekmann im Jahr 2015 in Kiew. Quelle: privat

Wird ein Frieden mit Putin möglich sein?

Ob es uns gefällt oder nicht: Wir können es uns nicht aussuchen, mit wem wir aktuell im Kreml zu tun haben. Wir werden einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden ohne Putin zum jetzigen Zeitpunkt nicht erreichen. Wir müssen mit ihm reden und sollten jeden Kontakt nutzen, den es zu ihm gibt. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir verstehen, dass es ohne Putin keine Lösung geben wird. Es gibt viele Gründe, sich mit Putin nicht mehr an einen Tisch zu setzen. Wenn wir etwas für die Ukraine erreichen wollen, ist er unser einziger Ansprechpartner.

Ein enger Vertrauter Putins ist bekanntlich Altbundeskanzler Gerhard Schröder.

Ich verstehe das grenzenlose Bashing gegen Gerhard Schröder nicht. Man muss überhaupt nicht damit einverstanden sein, dass der Ex-Kanzler für Kremls-Firmen tätig ist. Aber: Sich darüber lustig zu machen und zu verhöhnen, dass er den Kontakt zu Putin gesucht hat, finde ich absolut schwachsinnig. Wir müssen über jeden froh sein, den Putin überhaupt noch an sich ranlässt und ihm möglichst ein realistisches Bild von der Lage vermittelt.

Kurz vor Ausbruch des Krieges haben Sie sich auf der Münchener Sicherheitskonferenz mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko unterhalten. Worüber?

Ich hatte für den Abend des 24. Februar ein Flugticket von Berlin nach Kiew und die Hotelbuchung hatten wir auch – meine Frau und ich wollten bis Sonntag bleiben, weil wir uns mit Vitali und Wladimir verabredet hatten. Mit Vitali habe ich natürlich über die Situation in Kiew gesprochen und auch gefragt, ob wir die Reise lieber lassen. Am Mittwochabend hat mich Wladimir aus Kiew angerufen und sagte, dass ich die Flüge stornieren sollte. Ich konnte sie am nächsten Tag nicht mehr stornieren, weil sie bereits annulliert waren. Mit dem Überfall der Russen wurde der Luftraum über dem Land sofort gesperrt. Ich kenne die beiden Klitschko-Brüder seit vielen Jahren und habe einen riesigen Respekt davor, was sie dort machen. Die beiden sind Millionäre, die sicher und friedlich in Hamburg wohnen könnten, aber stattdessen kämpfen sie dort für ihr Land – das ist beeindruckend.

Was ist ihre Theorie für die nächsten Wochen und Monaten?

Überraschend ist der Kampfwille der Ukrainer – damit hat niemand gerechnet. Weder die Russen selbst noch westliche Militärexperten. Viele sind davon ausgegangen, dass die Übermacht der Russen so erdrückend ist, dass es nur wenige Tage dauert, den militärischen Widerstand der Ukrainer zu brechen. Es kam anders und den Ukrainern gelingt es, Städte zurückzuerobern. Das können gute Nachrichten sein, aber wir müssen auch damit rechnen, dass die Russen den Raketenbeschuss weiter eskalieren, so wie sie es in Tschetschenien getan haben. Sollten die Russen weiter unter Druck kommen, könnte Putin auch zu anderen Waffen greifen. Im Moment wissen wir nicht, wohin es führt.

Haben Sie Angst?

Angst ist nie ein guter Ratgeber, aber ich habe Sorgen. Wir haben in Europa die längste Friedensperiode unserer Geschichte erlebt. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Herzen Europas ist diese zu Ende gegangen. Hoffnung macht mir, dass sowohl die EU als auch die NATO wieder enger miteinander arbeiten.

Von Hannes Ewert