Es gehe ihm um die Wahrheit in Corona-Zeiten. Der ehemalige Intendant des Potsdamer Hans-Otto-Theaters, Uwe Eric Laufenberg interviewt unter dem coronakritischen Hashtag #allesaufdentisch den Bonner Philosophen Markus Gabriel. Wer noch mit ihm auf der Plattform agieren würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt nicht.

