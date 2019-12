Potsdam

Manfred Stolpe ist tot.Der langjährige Brandenburger Ministerpräsident starb in der Nacht zum Sonntag im Alter von 83 Jahren. Er sei „nach langer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen“, erklärte die Staatskanzlei am Montag.

Zur Galerie Er war Ministerpräsident in Brandenburg und Bundesverkehrsminister. Seine absolute Zuverlässigkeit hat ihn ausgezeichnet. Nun ist Manfred Stolpe gestorben.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) nannte Stolpe einen „Glücksfall für unser Land“ und sprach von einem „Tag tiefer Trauer.“ Stolpe habe Brandenburg geprägt hat wie niemand sonst. Manfred Stolpe war der Vater des modernen Brandenburgs. Er trug die Liebe zu Brandenburg in seinem Herzen, lange schon bevor unser Land 1990 gegründet wurde.“

Woidke würdigte den ersten Landesvater in seinem Nachruf als „Sachwalter ostdeutscher Interessen. Im schwierigen Umbruch gab er den Menschen in Brandenburg Orientierung und Zuversicht. Nur wenige haben sich um das Zusammenwachsen der Deutschen so verdient gemacht wie Manfred Stolpe.“

Von MAZonline