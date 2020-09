Potsdam/Berlin

In Berlin haben am Montag die Gespräche über die Errichtung einer staatlichen medizinischen Fakultät in Cottbus begonnen. Zehn namhafte Experten aus dem ganzen Bundesgebiet beraten unter Leitung des Neurologen und früheren Vorsitzenden des Wissenschaftsrats, Karl Max Einhäupl, zunächst bis Ende des Jahres zusammen mit Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD), wie die erste staatliche Universitätsmedizin im Land Brandenburg aussehen, wie sie organisiert werden könnte und was ihre Forschungsschwerpunkte sein sollen. Erste Empfehlungen will das Gremium bis Mitte 2021 vorlegen.

Der Aufbau einer Universitätsmedizin in Cottbus sei nicht nur das wichtigste Strukturwandelprojekt für die Lausitz. „Er ist eines der größten und anspruchsvollsten Projekte der gesamten brandenburgischen Landesregierung in dieser Legislaturperiode“, so Schüle. Der Bund werde sich an der Finanzierung der Fakultät beteiligen. Aufgrund des neuen Artikels 91b kann der Bund mit den eigentlich für die Hochschulen zuständigen Ländern „in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenwirken“.

Das „Innovationszentrum Universitätsmedizin Cottbus“ ist im Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen verankert. Aus dem Fonds für den Umbau deutscher Kohleregionen stehen Brandenburg zehn Milliarden Euro zu. Aus diesem Fonds soll auch der Aufbau der neuen Universitätsmedizin finanziert werden. Anders als Anfang Juli, als Schüle noch gesagt hatte, 650 Millionen Euro seien „sicher nur die untere Grenze im Aufbau“, legte sich die Ministerin bei der Eröffnung der Gespräche am Montag auf keinen Kostenrahmen fest. Es stehe nur fest, dass es teuer werde. Gewissheit gibt es für Schüle nur darin, dass die Ausbildung in Cottbus anders sein müsse als bestehende Medizinstudiengänge in Deutschland. „Die Universitätsmedizin in der Lausitz wird entweder richtig gut oder sie kommt gar nicht“, so Schüle. Für die Finanzierung durch den Bund müssen aber alle Wissenschaftsminister der Länder dem Konzept zustimmen.

„Klar ist, dass wir schon gezwungen sein werden, Ansprüche an das Land zu stellen“, sagt der Vorsitzende der Expertenkommission, Karl Max Einhäupl. Er räumte auf Nachfrage ein, dass es bei der Finanzierung staatlicher Medizinfakultäten in Deutschland eine große Spreizung gebe. Manche Bundesländer investierten nur 40 Millionen Euro in ihre Universitätsmedizin, andere mehre hundert Millionen Euro im Jahr. Durchschnittlich kostet in Deutschland die Ausbildung eines Medizinstudenten insgesamt rund 200 000 Euro.

Einhäupls Ansprüche sind hoch: „Es geht nicht darum, eine weitere Universitätsmedizin zu generieren, es geht darum, etwas Herausragendes und Besonderes zu tun.“ Er wolle international renommierte und sichtbare Wissenschaftler in die Lausitz bringen. Es könne nicht darum gehen, „Bundesgelder in der Lausitz zu versenken“, sondern etwas Neues zu erreichen. Eine staatliche Universitätsmedizin in Cottbus müsse Alleinstellungsmerkmale haben, die letztlich für die ganze Welt sichtbar würden.

Einhäupl wollte weder in Fragen der Organisation der Fakultät, noch in Fragen der Forschungsschwerpunkte der Expertenkommission vorgreifen. So ist zum Beispiel nicht klar, ob die staatliche Universitätsmedizin an der Brandenburgisch Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg angesiedelt oder gar eine eigene Hochschule sein könnte. Auch ob zum Beispiel das Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum Universitätsklinik wird, steht noch nicht fest. Laut Einhäupl gebe es bisher nur „Denkmodelle“, die er unbestimmt nebeneinander gestellt habe. Im Rahmen der Digitalisierung steht aber die Beteiligung der Abteilung Digital Health des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts ( HPI) als Partner zumindest für Einhäupl „außer Frage“.

Einhäupl betont jedoch, dass die staatliche Medizinfakultät in Cottbus wieder den klassischen Gedanken vertreten müsse, dass der Arzt ein wissenschaftsbasierter Beruf und Grundlage der Lehre folglich die aktuelle Forschung einer Einrichtung sein müsse. Einhäupl sieht dieses Prinzip in gewissem Gegensatz zur Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) Theodor Fontane in Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin), die bisher noch kein klares Forschungsprofil vorweisen kann und den Schwerpunkt der Ausbildung vor allem in der praktischen Erfahrung der Studierenden am Krankenbett sieht.

Als mögliche Forschungsausrichtung einer künftigen Universitätsmedizin Brandenburg schwebt Einhäupl die Entwicklung einer neuen medizinischen Versorgung besonders im ländlichen Raum vor. Diese könne dann als Modell für andere Regionen Europas dienen.

Auf die kritische Frage,was Schüle so zuversichtlich mache, eine medizinische Fakultät von Weltrang in die Lausitz zu bringen, verwies die Wissenschaftsministerin auf die Erfolge Einhäupls und den Rang der neun weiteren Experten. Zu diesen gehört etwa der Präsident des Berliner Robert-Koch-Imstituts, Lother Wieler, oder die Gründerin der Firma Heartbeat Labs, Stephanie Kaiser, von der man Ratschläge zur Vernetzung mit der regionalen Wirtschaft erwartet. Wie kostspielige Medizin finanzierbar bleiben kann, dafür soll der Professor für Management im Gesundheitswesen an der Technischen Universität ( TU) Berlin, Reinhard Busse, stehen. Der Vorsitzende Einhäupl selbst sagt: „Ich habe es bisher vermieden, Projekte zu übernehmen, die zum Scheitern verurteilt sind.“

