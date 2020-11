Potsdam

Der Lungen-Enzian ist eine kleine krautartige Pflanze mit sehr hübschen, trichterförmigen Blüten. Ein unaufmerksamer Spaziergänger würde das Pflänzchen vermutlich übersehen, vorausgesetzt, er käme in Brandenburg überhaupt je an ihm vorüber. Gentiana pneumonanthe aus der Gattung der Enziane ist nämlich auch hierzulande schon sehr selten geworden.

Vera Luthardt, Professorin für Vegetationskunde und Angewandte Pflanzenökologie an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde ( Barnim), könnte eigentlich viele Gewächse nennen, um die sie sich inzwischen große Sorgen macht. Aber der Lungen-Enzian fällt ihr gleich ein. „Er ist eine typische Pflanze der Feuchtwiese“, sagt sie. Vielleicht wachse er noch hier und da im Havelländer Luch oder anderswo auf Feuchtwiesen. Aber man wisse nicht, wie lange noch.

Anzeige

Bewohner von Städten, die sich eher um ihr neuestes Smartphone sorgen, mögen diese Bedrohung vielleicht mit einem Schulterzucken quittieren. Aber Luthardt legt überzeugend dar, warum jeder die biologische Vielfalt ernst nehmen sollte. „Biodiversität oder biologische Vielfalt, wie ich es lieber nenne, ist viel mehr als nur die Vielfalt von Arten. Es geht dabei vor allem auch um die Vielfalt der Lebensgemeinschaften.“ Und wer diese Zusammenhänge ignoriere, der könne schon bald ein böses Erwachen erleben.

Kooperation statt Konkurrenz

Erfahrene Pilzsammler wissen einiges von solchen Gemeinschaften. Sie suchen bestimmte Pilze nicht irgendwo, sondern bei einer bestimmten Art abgestorbener Bäume, von denen diese Pilze leben. Eine Rolle spielen auch Mikroorganismen im Boden, die das Gedeihen der Pilze fördern. „Es gibt in der Natur unglaublich viele Verbindungen, von denen wir zum Teil noch gar nichts Genaues wissen“, sagt Luthardt. Die Natur bestehe nicht nur aus Konkurrenz oder Fressen und Gefressenwerden, sondern zum großen Teil auch aus Kooperation. Alles hänge miteinander zusammen. Und inmitten dieses Geflechtes der lebendigen Organismen befinde sich der Mensch. Gerade deswegen sollte auch den Laien die Abnahme des Lungen-Enzians besorgen, findet Luthardt.

„Es ist in unserem ureigenen Interesse, dass Ökosysteme funktionieren“, sagt sie. Der Lungen-Enzian sei ein Indikator dafür, dass das Biotop Feuchtwiese intakt ist. „Er kommt nur dort vor, wo die Feuchtwiesenarten reich sind.“ In Brandenburg veränderten sich seit den Dürrejahren die Feuchtwiesen. „Dort wird der Bewuchs ersetzt durch Arten, die eigentlich weniger typisch für solche Standorte sind“, sagt Luthardt. Zum Beispiel wächst die Sand-Schaumkresse immer häufiger dort. Diese Pflanze bevorzugt nährstoffarme Böden und trockene Standorte. Dass die Feuchtwiesen damit nachweislich verschwinden, ist nicht nur schlecht für die Fütterung von Tieren, findet Luthardt: „Ich befürchte, man wird es erst bemerken, wenn es zu spät ist“.

Wolf wichtig für das ökologische Gleichgewicht

Auch Tiere spielen für das ökologische Gleichgewicht eine Rolle, sagt Biologin Ina Pokorny vom Naturkundemuseum Potsdam und verweist auf den Wolf. Der Wolf sei nicht nur neben dem Bär das einzig verbliebene große Raubtier in den Wäldern, er sei auch anderer Hinsicht wichtig. „Der Wolf braucht Futter und in 99,9 Prozent der Fälle sind das Wildtiere wie Wildschweine und Damwild und natürlich Rehe.“ Damit helfe er gegen Verwüstung von Gärten und Feldern und Verbiss des Jungwaldes. Natürlich könnten Wölfe nicht so viel ausrichten wie Jäger. „Aber wenn eine konstante Population vorliegt, kann er sie schon in Schach halten.“

Da biologische Vielfalt so wichtig ist, zeige das Naturkundemuseum auch, wie man diese selbst unterstützen könne. Etwa mit einem naturnahen Garten mit etwas Wildwuchs, sagt Pokorny. Dann kämen auch mehr Tiere aller Art.

Von Rüdiger Braun