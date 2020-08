Glienicke/Nordbahn

Die Nachricht von der Katastrophe erreicht Melanie Schulz-Drost im Urlaub. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem zehnjährigen Sohn verbringt sie ein paar entspannte Tage in Kühlungsborn an der Ostsee. Als sie die Bilder der verheerenden Explosion im Hafenviertel von Beirut sieht, wird ihr klar, dass sie schnell eine Entscheidung treffen muss.

Melanie Schulz-Drost aus Glienicke/Norbahn in Oberhavel ist Ärztin, arbeitet beim Gesundheitsamt der Bundeswehr in Potsdam und engagiert sich als ehrenamtliche Katastrophenhelferin bei @fire (sprich: at fire), einer deutschen Hilfsorganisation, die Ersthelfer in Krisengebiete in der ganzen Welt entsendet. Egal, ob Waldbrände, Erdbeben, Überschwemmungen oder eine schwere Explosion in einer Millionenmetropole wie Beirut – die Retter sind oft unter den Ersten am Unglücksort.

Schnelle Einsatzgruppe für die Chaosphase

Die Helfer von @fire sind sogenannte first responder. Sie kommen direkt nach einer Katastrophe zum Einsatz, suchen nach Überlebenden, versorgen Verletzte und bauen eine rudimentäre Infrastruktur in zerstörten Gebieten auf. „Wir sind eine schnelle Einsatzgruppe fürs Grobe“, sagt Melanie Schulz-Drost, „wir gehen während der Chaosphase in den Einsatz, bis sich die Lage nach etwa sieben bis zehn Tagen stabilisiert hat.“

Noch am Tag der Explosion ploppt der Alarm von @fire auf ihrem Handy auf: In zwei Tagen geht der Flieger nach Beirut, das Team trifft sich am Flughafen in Frankfurt. Ein Kollege fragt, ob sie dabei ist. Schulz-Drost bespricht sich kurz mit ihrem Mann und ruft ihren Vorgesetzten bei der Bundeswehr an. Beide geben grünes Licht für den Einsatz. Noch in Kühlungsborn bucht sie einen Flug von Berlin nach Frankfurt. Am Donnerstag, zwei Tage nach dem Unglück, steht Melanie Schulz-Drost gemeinsam mit 13 Kollegen und zwei Spürhunden im Hafenviertel von Beirut.

„Es sah aus wie nach einem Atombombenangriff“

„Der Anblick war furchtbar“, sagt sie, „das Viertel sah aus wie nach einem Atombombenangriff. Überall lagen gigantische Berge von Trümmern und Stahl. Die Zerstörung war immens.“ Die 41-Jährige ist eine erfahrene Katastrophenhelferin. Seit 25 Jahren arbeitet sie für das Deutsche Rote Kreuz; sie hat als Hundeführerin in zahlreichen Einsätzen nach Verschütteten gesucht. Zuletzt war sie 2018 als Feldärztin der Bundeswehr im Auslandseinsatz in Afghanistan.

Ein solches Ausmaß an Zerstörung wie in Beirut habe sie bislang jedoch noch nicht erlebt, sagt sie. „Im Epizentrum der Explosion war alles vernichtet. In einem Umkreis von ein bis zwei Kilometern standen nur noch die Skelette der Gebäude. Wände, Türen, Scheiben oder Einrichtung waren einfach verschwunden. Einzelne Trümmerteile wurden bis zu 1,7 Kilometer weit durch die Stadt geschleudert.“

@fire – schnelle Hilfe im Katastrophenfall Die gemeinnützige Hilfsorganisation @fire leistet weltweit schnelle Nothilfe nach verheerenden Naturkatastrophen. Die über 200 ehrenamtlichen Helfer sind speziell in der Waldbrandbekämpfung und der Suche und Bergung von Verschütteten ausgebildet. Im normalen Leben sind sie Feuerwehrleute, Notfallsanitäter oder Ärzte. Auslandseinsätze hatten die Retter unter anderem nach dem schweren Erdbeben in Nepal 2015, dem Hochwasser in Bosnien 2014 und nach dem verheerenden Taifun Haiyan auf den Philippinen 2013.

Die Retter von @fire sind Spezialisten für „ Urban Search and Rescue“ – der Suche nach Verschütteten in zerstörten Gebäuden. Ziel ihres Einsatzes in Beirut ist es zunächst, Überlebende unter den Trümmern des Hafenviertels aufzuspüren. Für die Helfer beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Ohne Wasser und Nahrung können die Eingeschlossenen in den Ruinen nicht lange überleben. Doch wo sollen sie mit der Suche anfangen?

Zunächst teilen die internationale Helfer das gesamte Hafenviertel in Sektoren ein. An der Unglücksstelle sind mittlerweile Teams aus einem Dutzend Länder eingetroffen. Jedes Team bekommt einen eigenen Sektor zugeteilt „Dann werden die Gebäude nach dem Grad ihrer Vertrümmerung kategorisiert“, erklärt Melanie Schulz-Drost.

Die Wut der Libanesen entlädt sich auf der Straße

So entsteht ein Ranking der am stärksten zerstörten Häuser „Umso mehr Hohlräume, desto höher die Überlebenswahrscheinlichkeit.“ Im unmittelbaren Umfeld der Explosion müssen die Retter erst gar nicht suchen. Die Chance, hier Überlebende zu finden, ist gleich null. Die wichtigsten Helfer bei ihrer Suche sind die beiden Rettungshunde Apple und Shiva. Sie führen die Suchtrupps zu eingeschlossenen und verschütteten Personen.

Melanie Schulz-Drost aus Brandenburg war eine der ersten internationalen Helferinnen nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut. Die Ärztin suchte unter den Trümmern nach Überlebenden. Bis sich die Sicherheitslage zuspitze.

Doch die Retter von @fire haben kein Glück: In ihrem Bereich gibt es keine Überlebenden. Vier Tage nach der Explosion strömt bereits Leichengeruch aus manchen Ruinen. „Unser Sektor war sehr nah an der Explosion“, sagt Melanie Schulz-Drost. Das Einsatzziel wird angepasst. Schon während der Suche beginnen die mitgereisten Baustatiker von @fire, einsturzgefährdete Gebäude zu sichern. Andere helfen dabei, detaillierte Karten vom Unglücksgebiet zu zeichnen.

Die Helfer müssen vorzeitig abreisen

Dann spitzt sich die politische Lage in Beirut zu. Die Explosion im Hafen war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Wut vieler Libanesen über die tödliche Katastrophe und die chaotische politische Lage im Land entlädt sich am Samstag nach dem Unglück in gewalttätigen Protesten. Die internationalen Helfer werden vorübergehend abgezogen.

Am Montag geht es für das Team von @fire nach Hause – vorzeitig, die angespannte Lage in Beirut zwingt die Helfer zur Rückkehr. Melanie Schulz-Drost betrachtet die Unruhen mit gemischten Gefühlen: „Einerseits wollten wir weiter arbeiten und unseren Auftrag erfüllen, andererseits wünscht sich jeder, gesund und wohlbehalten wieder nach Hause zu kommen.“ Dennoch habe sie nicht das Gefühl gehabt, in Gefahr gewesen zu sein. Vielmehr habe sie eine große Dankbarkeit der Einwohner von Beirut für ihre Hilfe erlebt.

Von Feliks Todtmann