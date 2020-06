Berlin

Aktivisten der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben am Donnerstag Abschnitte von Spree und Rur mit einer giftgrünen Flüssigkeit eingefärbt. Mit der Farbaktion unter dem Motto „Kohle vergiftet“ wolle man gegen die Wasserverschmutzung demonstrieren, die durch den Kohleabbau verursacht werde, teilten die Aktivisten auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Flüsse stehen beispielhaft für eine Vielzahl an Gewässern, die durch die Kohlegewinnung verseucht wurden und werden“, teilten die Organisatoren mit. Dem Wasser wurde bei den Aktionen nach Angaben von Extinction Rebellion der „giftgrüne“ Farbstoff Uranin zugesetzt. Dieser Stoff sei unbedenklich und werde auch zur Gewässermarkierung eingesetzt, hieß es in der Mitteilung.

Eingefärbt wurden Teile der Spree in der Lausitz ( Brandenburg) unweit des Kraftwerks Schwarze Pumpe und im Berliner Regierungsviertel. Die Rur färbten die Aktivisten beim nordrhein-westfälischen Düren ein. Die Flüsse stünden beispielhaft für eine Vielzahl an Gewässern, die durch die Kohlegewinnung verseucht wurden und werden, hieß es: „Die Ökosysteme der Gewässer werden durch den Kohleabbau vergiftet und zerstört. Das machen wir sichtbar.“

„Die Hoffnung ist, dass Leute das sehen und sich informieren“, sagte Extinction Rebellion-Sprecherin Clara Dilger. Die Aktion solle auf die Verschmutzung des Wassers durch Kohleabbau aufmerksam machen, gaben die Aktivisten an. Neben der Spree wurde am Donnerstag auch die Rur im nordrhein-westfälischen Düren grün gefärbt.

Feuerwehr entnimmt Wasserproben

Die Berliner Feuerwehr entnahm nach eigenen Angaben vor Ort eine Gewässerprobe und übergab sie der Polizei. Eine entsprechende Anzeige wegen des Verdachts der Wasserverunreinigung sei aufgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion trat zuletzt immer wieder mit aufsehenerregenden Aktionen in Erscheinung. In Potsdam waren im April verschiedene Statuen mit Protestplakaten für den Klimaschutz geschmückt worden. Die Aktivisten fordern unter anderem, dass die Corona-Hilfsgelder für die Wirtschaft nicht bedingungslos verteilt werden sollten. Finanzhilfen für Unternehmen müssten stattdessen auch an Bedingungen zu Klimaneutralität geknüpft werden.

Weitere Aktionen angekündigt

In Berlin hatten sich Anfang Oktober mehrere Tausend Menschen an einer Aktionswoche von Extinction Rebellion beteiligt. Zu den Strategien der Gruppe gehören Aktionen zivilen Ungehorsams wie Flashmobs, Fahrraddemos sowie Brücken- und Straßenblockaden.

Für die kommenden Tage hat die Klimaschutzbewegung weitere Aktionen in ganz Deutschland angekündigt. Unter dem Motto #WeiterSoWarGestern sei vom 12. bis 21. Juni eine „dezentrale und digitale Aktionswelle gegen klimafeindliche Wirtschaftspolitik“ geplant, hieß es. Die zahlreichen Aktionen zivilen Ungehorsams würden sich an Bundesregierung, Ministerien, Lobbybüros und Unternehmen richten, die aus Sicht der Aktivisten „den Klimaschutz blockieren“.

