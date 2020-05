Berlin

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja hat die Berliner Flughafengesellschaft FBB als „größten Sanierungsfall der Stadt“ bezeichnet. Sie sei auch schon vor dem Einbruch beim Flugverkehr wegen der Corona-Krise auf einem wirtschaftlichen Sinkflug gewesen, sagte Czaja am Donnerstag in einer Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus. Nun sei die Lage dramatisch.

Czaja verwies auf ein Gutachten von Wirtschaftsprüfern, wonach die Gesellschaft ein Sanierungsfall sei, hohen zusätzlichen Finanzbedarf habe und womöglich vor der Insolvenz stehe. „Bis darüber Klarheit besteht, rate ich dringend an, die derzeitige Geschäftsführung der FBB zu beurlauben“, so Czaja.

SPD : BER wird ein Erfolg

Der SPD-Politiker Jörg Stroedter warf Czaja vor, den Standort Berlin schlechtreden zu wollen. Der FDP fehle an dem Punkte jeglicher wirtschaftspolitischer Sachverstand. Die Flughafengesellschaft sei voll handlungsfähig, der neue Hauptstadtairport BER werde pünktlich am 31. Oktober eröffnen und ein Erfolg werden. Auch Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte bereits bestritten, dass der FBB eine Insolvenz drohe. Das Gutachten beruhe auf falschen Zahlen und Annahmen.

Die finanzielle Lage der Flughafengesellschaft wird am Freitag auch den Aufsichtsrat beschäftigen Dort soll es unter anderem um den Jahresabschluss und die Einbußen durch die Corona-Epidemie gehen. Am kommenden Montag will sich auch der Sonderausschuss BER im Brandenburger Landtag mit dem umstrittenen Finanzgutachten befassen.

