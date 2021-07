FDP eröffnet Wahlkampf in Brandenburg: Linda Teuteberg stellt Kampagne vor

Potsdam

Um Wohnraum auch zukünftig in Brandenburg bezahlbar zu machen, braucht es aus Sicht der FDP mehr Rechtssicherheit für Eigentümer und mehr Wohnungsbau. „Wir wollen das Menschen Eigentum bilden und in der Region Verantwortung übernehmen“, sagte die Landeschefin Linda Teuteberg am Sonntag bei der Vorstellung ihrer Kampagne zur Bundestagswahl in Potsdam.

Zum Thema Klimapolitik sagte die FDP-Chefin, die Landesregierung müsse mehr marktwirtschaftliche Anreize setzen. „Den Klimawandel werden wir bewältigen, wenn wir auch beim Klimaschutz auf Marktwirtschaft und Technologieoffenheit setzen.“ Für einen wirkungsvollen Klimaschutz sei entscheidend, den Emissionshandel auf alle Sektoren auszuweiten. Die Politik gebe verbindlich vor, wie viel Kohlendioxid (CO2) im Jahr ausgestoßen werden darf.

Erfindergeist der Brandenburger Ingenieure nutzen

Für den CO2-Ausstoß müssten Zertifikate erworben werden, die von Jahr zu Jahr weniger und damit teurer werden. Wer hingegen besonders viel CO2 spare, müsse weniger Zertifikate kaufen und wer CO2 speichere, müsse dafür Geld erhalten, sagte Teuteberg. „So schaffen wir Anreize für Investitionen in klimafreundliche Technologien und nutzen den Erfindergeist der Brandenburger Ingenieure, Techniker und Wissenschaftler.“

Für die Brandenburger Schülerinnen und Schüler forderte Teuteberg eine „Unterrichtsgarantie“. Es sei jetzt an der Landesregierung sicherzustellen, dass die Schulen für die Herausforderungen der Pandemie gerüstet seien, betonte die FDP-Chefin. Zudem müsse auch in digitale Infrastruktur und Weiterbildung von Lehrkräften investiert werden.

FDP-Slogan: „Aus Liebe zur Freiheit“

Mit dem Slogan „Aus Liebe zur Freiheit“ will die Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg als Brandenburger Spitzenkandidatin der FDP in den Bundestagswahlkampf ziehen. Dieses Großflächenplakat werde landesweit mehr als 260 Mal geklebt, Teuteberg tritt im Wahlkreis 61 (Potsdam und Umgebung) auch als Direktkandidatin unter anderem gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz an.

Von Gesa Steeger