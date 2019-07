„Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee...“, sang Nina Hagen in einem ihrer Hits. Für viele Ostdeutsche war die Ostsee vor dem Mauerfall alljährliches Urlaubsziel. Andere reisten mit dem Trabi nach Karlsbad, zum Balaton oder ans Schwarze Meer - so manche Mühen inklusive.