Potsdam

Die Polizei in Brandenburg hat derzeit keine konkreten Erkenntnisse über einen möglichen organisierten Betrug oder Handel mit gefälschten Corona-Impfnachweisen im Bundesland. Die Zahl der bekanntgewordenen Fälschungen von Impfnachweisen mit Corona-Bezug, die strafrechtlich relevant sind, liege im unteren zweistelligen Bereich, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Potsdam dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dabei handle es sich meist um Urkundenfälschungen und Betrug.

In Einzelfällen sei Anzeige wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls der Urkundenfälschung beziehungsweise des gewerbsmäßigen Betrugs aufgenommen worden, sagte die Sprecherin. Fälle seien in allen vier Polizeidirektionen aufgedeckt geworden, zumeist durch Beschäftigte von Apotheken.

Zuletzt wurden im Oktober in Brandenburg durch Apotheken in Neuruppin und Putlitz mehrere Fälle bekannt, in denen mit gefälschten Impfnachweisen digitale Impfzertifikate verlangt wurden. Laut Innenministerium drohen bei Urkundenfälschung und Betrug Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen. In besonders schweren Fällen sei eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren möglich, hieß es.

Von RND/dpa