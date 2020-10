Berlin

Der Berliner Fahrgastverband IGEB hat Verständnis für die für Freitag angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Berlin und Brandenburg geäußert. „Natürlich ist das mehr als ärgerlich“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Interessengemeinschaft Eisenbahn, Nahverkehr und Fahrgastbelange, Jens Wieseke, der Deutschen Presse-Agentur. „Aber es hat ja auch seine Gründe, warum gestreikt wird.“

Die Aktion sei auch das Ergebnis eines jahrelangen Desinteresses der Politik gegenüber den Problemen im ÖPNV. „Die schlechte Lohnentwicklung ist ja keine neue Erkenntnis.“ Wieseke appellierte an beide Seiten, schnell zu einer Lösung zu kommen, denn die aktuelle Corona-Situation mache die Lage für die Fahrgäste nicht einfacher.

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Dienstag angekündigt, Warnstreiks am Freitag auch auf Berlin und Brandenburg auszuweiten. In der Hauptstadt sollen Busse, Trams und U-Bahnen der BVG für 24 Stunden von 3.00 Uhr morgens an im Depot bleiben. In Brandenburg sind die Beschäftigten –unter anderem in Potsdam und Brandenburg/Havel – aufgerufen, von Betriebsbeginn bis 12 Uhr mittags die Arbeit ruhen zu lassen.

Weiter Behinderungen bei der S-Bahn

Die S-Bahn-Berlin und der DB-Regionalverkehr werden zwar nicht bestreikt. Nach dem von Linksextremisten verursachten Kabelbrand im Bereich Frankfurter Allee kommt es aber bis Ende der Woche zu Einschränkungen auf dem Berliner S-Bahn-Ring.

Die Reparaturarbeiten auf dem Abschnitt zwischen Ostkreuz und Neukölln dauern voraussichtlich bis Freitag. Zwischen Frankfurter Allee und Ostkreuz soll die S-Bahn am Mittwochabend wieder regulär unterwegs sein.

Verdi fordert bundesweit einheitlichen Vertrag

Hintergrund ist die Forderung des Verdi-Bundesverbands nach einer bundesweit einheitlichen Tarifregelung für die rund 87.000 Beschäftigten im ÖPNV. Tarife im Nahverkehr werden derzeit in den 16 Bundesländern einzeln ausgehandelt. Weil sich deshalb die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Regionen aus Sicht der Gewerkschaft zu weit auseinander entwickelt haben, sollen die regionalen Regelungen um eine bundesweite ergänzt werden.

Die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) kritisieren am Dienstag die Aktion der Gewerkschaft. „Angesichts steigender Coronawerte kommt auch dieser, für ganze 24 Stunden geplante, Warnstreik zu einem völlig falschen Zeitpunkt und setzt unsere Fahrgäste einem unnötigen Gesundheitsrisiko aus“, erklärte das Unternehmen mit.

