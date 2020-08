Falkensee

An den 8. August 1960 kann er sich gut erinnern. „Da standen wir vor einer Garage“, sagt Dieter Gädecke. 60 Jahre später sitzt der 83 Jahre alte Senior in der alten Metzgerei und freut sich über sein Lebenswerk und das, was Sohn Sven daraus gemacht hat: Mietlokal, Partyservice, Imbiss, Burgerladen und eine Fleischtheke, die für ihre Qualitätsprodukte im Havelland bekannt ist.

Anfang in Neuruppin

60 Jahre Fleischerei Gädecke in Falkensee, so heißt das diesjährige Jubiläum. „Eigentlich besteht seit über 85 Jahren unsere Firma im Familienbesitz“, erzählt Dieter Gädecke wiederum von seinem Vater, der 1911 auf einem Bauernhof in Zaatzke bei Wittstock geboren wurde. 1935 gründete Ernst Gädecke das Familienunternehmen in Neuruppin und Sohn Dieter wollte eigentlich in der Fontane-Stadt das Geschäft übernehmen – doch es wurde verstaatlicht.

Anfang in den 60er-Jahren. Quelle: Archiv

Der Mangel an Metzgern machte es aber möglich: 1960 wurde an Dieter, der schon mit 14 Jahren wusste, dass er einmal das Handwerk des Vaters erlernen wollte, die Übernahme eines frei gewordenen Fleischereibetriebes in Falkensee herangetragen. „Und in die Garage mussten wir dann erst mal ein Kühlhaus einbauen“, erzählt Dieter von den ersten Tagen in der Gartenstadt. Zusammen mit Gattin Helga, mit der in diesem Jahr Diamantene Hochzeit feierte, wurde aufgebaut.

Vier privat Metzgereien

30 Jahre Fleischerei Gädecke in der DDR, wie war die Zeit? „Wir mussten 90 Prozent unseres Gewinnes an Steuern abgeben, wir durften nicht mehr als zehn Angestellte haben, obwohl wir mehr Arbeit hatten“, sagt Senior Gädecke. Die Schweine kamen aus Falkensee, die Rinder aus Nauen, insgesamt waren sie vier private Metzgereien, die die arbeitende Bevölkerung Falkensees versorgten.

Ware gegen Ware

Und zum Einkaufen sind sie dann mit ein paar Schinken nach Ost-Berlin gefahren: „Schinken gegen eine Kiste Berliner Pilsener.“ Die Zeiten waren gut, die Wende brachte dann wieder andere und neue Herausforderungen mit sich. 30 Jahre Fleischerei Gädecke gesamtdeutsch, doch da hatte Sohn Sven seit drei Jahren auch schon seinen Meisterbrief in den Händen.

„Wenn man diese 85 Jahre Firmen- und Familiengeschichte betrachtet, werden einem die enormen Veränderungen bewusst“, sagt Junior Sven, mittlerweile auch 55 Jahre: „Der Fleischerberuf hat sich seit meinem Großvater radikal verändert.“ 1993 übernahm der Junior vom Senior die Geschäfte, baute das Traditionsunternehmen behutsam und mit Augenmaß aus.

Neues Mietlokal

Hinzu kamen in den letzten Jahren: eigene Wurstspezialitäten, die mehrfach prämiert wurden, einen Imbiss, an dem kein Handwerker und Vertreter, der durch die Nauener Straße fährt, vorbei kommt, den Partyservice „partyfalkensee“, das Mietlokal „Alte Metzgerei“ und sogar ein Burgerladen am Bahnhof Falkensee gehören zum Gädecke-Reich. Insgesamt müssen Monat für Monat über 29 Arbeitskräfte bezahlt werden.

Fleischerei Gädecke an der Nauener Straße. Quelle: Ulrich Hansbuer

Im Jahr des 60-jährigen Bestehens hatten die Gädeckes einiges vor, eigentlich sollte gefeiert werden. Das neu eröffnete Mietlokal „Alte Metzgerei“ war Anfang des Jahres ausgebucht, auch der Partyservice hatte gute Vorbuchungen. Doch dann kam Corona – alles wurde abgesagt, die Fahrzeuge standen auf dem Hof. „Wir werden in diesem Jahr mit einem blauen Auge davonkommen“, sagt Sven Gädecke, denn der Fleischwaren-Verkauf, der in Corona-Zeiten angezogen hat, weil die Menschen vermehrt zu Hause kochen, hätte sie gerettet.

Welches Fleisch isst eigentlich ein Metzger am liebsten? „Rind geht immer“, sagt Senior Gädecke und Sohn Gädecke antwortet: „Saisonal; in der Spargelzeit Schnitzel, im Winter Eisbein.“ Zum Jubiläum stoßen Vater und Sohn aus der eigenen Zapfanlage in der eigenen „Alten Metzgerei“ mit einem guten Pils an. Und dann sagt Sven Gädecke noch: „Immer weiter und immer weiter geht es.“ Vielleicht würde Tochter Marlene einmal das Geschäft übernehmen. Ihr jetziger Freund hätte bereits ein Steakhouse.

