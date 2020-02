Mehr als 100 ungeklärte Tötungsdelikte seit 1970 in Brandenburg

Potsdam

Im Zeitraum von 1970 bis 2010 sind laut dem Landes-Polizeipräsidium in Brandenburg 108 Tötungsdelikte unaufgeklärt geblieben. Davon handelt es sich in 24 Fällen um Vermisste, bei denen die Polizei ein Verbrechen vermutet. Wie das Präsidium auf Nachfrage erklärte, gehören Mord oder Totschlagsfälle, die sich nach 2010 ereignet haben, noch nicht zu den Altfällen („cold cases“), mit denen sich die im Jahr 2011 gebildete Altfall-Mordkommission des Landeskriminalamts ( LKA) befasst. Es sind Taten, „bei denen die Strafverfolgungsbehörden die Akten geschlossen haben“, sagt Präsidiumssprecher Mario Heinemann.

Die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten ist in der Regel hoch. Von drei Morden und neun Mordversuchen wurden im Jahr 2018 rund 83 Prozent aufgeklärt. Bei Totschlag und Tötung auf Verlangen (25 Fälle, davon 18 Versuche) lag die Quote laut Präsidium sogar bei 100 Prozent.

Ein unaufgeklärter Polizistenmord

Die Akten von so genannten „cold cases“ werden unter anderem dann wieder geöffnet, wenn bei Totschlag Verjährung droht ( Mord verjährt nicht), Tatverdächtige ermittelt sind, auswertbare Spuren vorhanden sind oder Serienverdacht besteht. Der zehn-Jahres-Zeitraum ergibt sich aus der Verjährungsfrist für Totschlag.

Zu den bekanntesten ungelösten Altfällen gehören der Mord an dem Polizisten Steffen Meyer in Lauchhammer ( Oberspreewald-Lausitz). Der 46-Jährige, der in Zivil gekleidet war, wurde am 23. Oktober 2009 an seiner Garage mit zahlreichen Messerstichen umgebracht. Zwar wurde der Dieb seines Privatautos von einer Kamera geblitzt. Aber das Bild war zu schlecht. Ein Mann wurde festgenommen, doch die DNA-Analysen entlasteten ihn.

„Bei den Kollegen ist Wut“, sagt Polizeidirektionsleiter Sven Bogacz. Auf jeder Personalversammlung bekomme er dieselbe Frage gestellt – die nach dem Ermittlungsstand. „Ich kann leider keine befriedigende Antwort geben.“ In der Direktion komme der Fall regelmäßig wieder auf den Tisch. „Wir tun alles, um ihn aufzuklären“, so Bogacz. Manche Täter litten unter Gewissensqualen und offenbarten sich erst spät, „weil sie es loswerden wollen“, sagt der Direktionsleiter.

Verdächtiger tötete sich nach 23 Jahren

23 Jahre nach dem Mord an der Bad Belziger ( Potsdam-Mittelmark) Schülerin Andrea L. (16) stürzte sich ein mutmaßlicher Täter in den Alpen in den Tod – er hinterließ einen Abschiedsbrief. Ein schwer kranker mutmaßlicher Mittäter hatte kurz zuvor Angehörigen die Tat gestanden, seinen Freund belastet und war dann eines natürlichen Todes gestorben. Das Mädchen war 1993 nach einem Jugendclub-Besuch nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei hält die Tat für aufgeklärt.

Nicht zu den Altfällen wird dagegen das 2011 an einem Garagenkomplex in Potsdam-West aufgefundene tote Baby gezählt. Der Säugling, der an einem Bahndamm lag, war in ein blutverschmiertes Handtuch gewickelt.

Ein pessimistischer Staatsanwalt

In Berlin jährt sich am Dienstag das Verschwinden der damals 15 Jahre alten Schülerin Rebecca. Die Suche nach dem Mädchen fand teilweise in Brandenburg statt – auch weil die polizeiliche Kennzeichenerfassung („Kesy“) das Fahrzeug ihres Schwagers auf Autobahnen in Ost-Brandenburg erfasste. Der Vorgang wurde öffentlich und löste eine Debatte über die massenhafte Nummernschild-Erfassung im Land aus. Die soll nun eingeschränkt werden.

Der ermittelnde Staatsanwalt Martin Glage sagte, die Ermittler hätten „keine Hoffnung mehr, dass Rebecca noch lebt“. Er sei zuversichtlich, den Fall in den nächsten Jahren lösen zu können. Einen „cold case“ nannte Glage den Fall Rebecca nicht. Den Begriff kenne die Strafprozessordnung nicht. Auch die Akten zu Altfällen würden immer wieder geprüft – wenn auch seltener als solche, in denen es heiße Spuren gebe.

Einer der ältesten „cold cases“ ist der Tod eines Bahnpolizisten, der 1948 erstochen wurde, als er im Verschiebebahnhof Wustermark ( Havelland) einen Lebensmittelwaggon bewachte.

Von Ulrich Wangemann