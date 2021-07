Potsdam

Noch sind Sommerferien in Brandenburg, doch die Diskussion darüber, wie es im neuen Schuljahr weitergeht, ist längst im Gange. Erklärtes Ziel von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD): Wenn die Infektionslage stabil bleibt, sollen nach den Ferien alle Klassenstufen mit Präsenzunterricht starten. Mit dem Start ins neue Schuljahr soll so viel Normalität wie möglich an den Schulen stattfinden, hieß es.

Ob zu dieser Normalität auch wieder eine Maskenpflicht an den Grundschulen gehört, die kurz vor den Ferien ausgesetzt worden war, wird laut Ministerium noch geprüft. Voraussichtlich wird die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen sowie für Lehrkräfte auch an Grundschulen zum Schulstart am 9. August zum Alltag in den Klassenzimmern gehören.

Die Corona-Testpflicht soll nach jetzigem Stand an allen Schulen weitergeführt werden. Entfallen soll sie nur bei vollständig geimpften oder genesenen Personen nach einer Covid-19-Infektion.

Doch wie sinnvoll ist dieses Instrument, das in Brandenburg seit Mitte April gilt? Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, mischte sich nun in die Planungen für das neue Schuljahr ein und stellte die Sinnhaftigkeit von Massentests für Schüler infrage.

Stiko-Chef stellt Schnelltests infrage

„Ich frage mich, wie wichtig es tatsächlich ist, jedes symptomlos infizierte Kind durch Testung zu entdecken“, sagte Mertens er der „Schwäbischen Zeitung“. „Würde es möglicherweise reichen, jedes Kind mit Symptomen frühzeitig zu identifizieren und zu isolieren? Das mag zwar ketzerisch klingen, aber man sollte darüber nachdenken“, sagte er.

Mertens hatte argumentiert, alle Maßnahmen zum Infektionsschutz an Schulen sollten „auch hinsichtlich ihrer spezifischen Wirksamkeit“ überprüft werden. Diese solle man „möglichst sinnvoll“ einsetzen.

Jeder zweite positive Test war falsch

Zahlen aus Brandenburg werfen in der Tat die Frage auf, wie sinnvoll das massenhafte Testgeschehen vor dem Schulbesuch ist. Mindestens zwei Tests müssen Schüler in Brandenburg machen, um die Schulen betreten zu dürfen. Wie aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht, führten Schülerinnen und Schüler von Mitte April bis Ende Mai insgesamt 1.173.831 Schnelltests durch.

In 1.173.227 Fällen waren die Ergebnisse negativ. Nur 604mal schlugen die Testkits positiv an. Doch nur in jedem zweiten Fall wurde dieses positive Schnelltestergebnis bei einem laborgestützten PCR-Test auch bestätigt. Das entspricht ein Positiven-Anteil von 0,02 Prozent. Der Anteil der falsch positiv Getesteten liegt aber mit 0,03 Prozent höher.

Die Zahlen stammen aus einem Zeitraum, in der die Infektionszahlen im Land noch weitaus höher waren als sie es heute sind. Wie viele wirklich positive Fälle würde man wohl durch die Schnelltests herausfinden, wenn die Inzidenz im August auf einem ähnlich niedrigen Niveau liegt wie heute?

55 Lehrer positiv getestet – in sechs Wochen

Ein ähnliches Bild ergab sich beim Personal. Von Lehrkräften wurden etwa 137.300 Schnelltestergebnisse gemeldet. Davon seien 55 (0,04 Prozent) durch Nachtestung bestätigt positiv gewesen, hieß es.

Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dennis Hohloch, sieht sich in seiner Kritik an den Schnelltests, die er unverhältnismäßig findet, bestätigt. Auch für eine Maskenpflicht bestehe keinen Anlass.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) pocht dagegen auf den Schnelltests, um die Schulen sicherer zu machen. sich. Stiko-Chef Mertens schüre Vorurteile gegenüber Schnelltests ohne echte Alternative, sagte Verbandschef Udo Beckmann. Beckmann erinnerte besorgt an die Reisetätigkeit in den Ferien, die grassierende Delta-Variante und die Quote an Vollgeimpften von etwas mehr als einem Drittel.

Von Torsten Gellner