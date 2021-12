Falsche Impfausweise: Den Fälschern keine Chance geben

Potsdam

Je strenger die Beschränkungen für Ungeimpfte, je schneller wächst der Markt für gefälschte Impfausweise. In Brandenburg sind bisher über 200 Fälle bekannt geworden. Und die Fallzahlen steigen. Nun fordern die Apotheker im Land, der gelbe Impfausweis müsse künftig fälschungssicherer gemacht werden. Zurecht. Denn bisher haben die Fälscher einfaches Spiel. Die gelben Impfausweise sind frei verkäuflich. Dass es irgendwann nötig sein würde, die Ausweise sicher vor Fälschungen zu machen, daran hat bisher niemand gedacht.

Preise liegen zwischen 50 und 300 Euro

Wie einfach es für Fälscher ist und wie groß die Nachfrage tatsächlich ist, zeigt ein Blick ins Internet. Dort findet man durch wenige Klicks Angebote für gefälschte Impfausweise. Die Preise liegen dabei zwischen 50 und etwa 300 Euro. Für Apotheker ist es schwierig, die Fälschungen auf den ersten Blick zu erkennen. Denn eine einheitliche Eintragung der Impfungen gibt es nicht. Auch die nun eingeführte Online-Prüfung der Impf-Chargen hilft nicht weiter, wenn sich diese auch im Internet finden lassen.

Fälscher und ihr Kunden haben es zu leicht

Es ist also in der Tat an der Zeit darüber nachzudenken, wie man die Ausweise vor Fälschungen besser schützen kann. Entweder durch komplette Digitalisierung der Impfung oder durch neue Sicherheitsmerkmale. Noch haben es Fälscher und ihre Kunden zu leicht.

Von Gesa Steeger