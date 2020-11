Falsche Polizisten fordern im Berliner Mauerpark Corona-Bußgeld

Berlin

Zwei Männer haben sich in Prenzlauer Berg als Polizisten ausgegeben und von zwei weiteren Männern ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro gefordert. Das Duo begründete die Forderung mit einem beobachteten Verstoß gegen die Infektionsschutzverordnung, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die beiden 31 und 33 Jahre alten Männer hatten im Berliner Mauerpark Musik gehört. Einer der vermeintlichen Polizisten durchsuchte den 33-Jährigen am frühen Freitagmorgen.

Die mutmaßlichen Betrüger flüchteten laut Polizei ohne Beute, als die beiden Männer den Schwindel bemerkt haben sollen. Polizisten nahmen einen 20-Jährigen und einen 25-Jährigen wenig später fest. Gegen sie wird nun wegen Betrugs ermittelt.

Von dpa