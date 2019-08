Potsdam

Die Querelen im AfD-Kreisverband Oberspreewald-Lausitz gehen weiter. Der Fraktionsvorsitzende der Partei im Kreistag, Olaf Kappelt, ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, gegen den Verlust seines Kreistagssitzes wegen Nicht-Einhaltung der Wohnsitz-Vorgaben anzugehen. Wie das Verwaltungsgericht Cottbus am Freitag mitteilte, hege es nach „summarischer Prüfung keine Bedenken“ gegen die Entscheidung des Kreiswahlausschusses, dem Politiker seine Rechtsstellung abzusprechen.

Bei der Kommunalwahl Stimmenkönig

Hintergrund ist ein Streit um den Wohnort des promovierten Philosophen. Er soll laut Gerichtssprecher Gregor Nocon zum Zeitpunkt seiner Wahl im Mai nicht seit mindestens drei Monaten seinen ständigen Wohnsitz in dem Landkreis in Südbrandenburg gehabt haben. Dies aber ist erforderlich, will man zur Wahl antreten.

AfD-Mann Olaf Kappelt arbeitete auch als Historiendarsteller – hier spielt er 2008 für Touristen in Berlin bei einer Stadtführung Friedrich II. Quelle: Jens Rümmler

Der Büroleiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Jörn König hatte bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen von allen Kandidaten erhalten. Aus der Stadtverordnetenversammlung von Senftenberg und aus dem Ortsbeirat von Hosena ist der 66-Jährige bereits geflogen – ebenfalls wegen der Wohnsitzauflagen. Kappelt argumentiert dagegen, er habe ein Haus in Hosena im Jahr 2018 bei einer Zwangsversteigerung gekauft. Dies sei sein Hauptwohnsitz. Dieser Darstellung folgt das Gericht nicht.

Verweigerte Unterschrift kostete Partei Direktkandidatur

Kappelts Kreisverband war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil interne Streitigkeiten dazu geführt hatten, dass die AfD in dem Wahlkreis zur Landtagswahl im September nicht antreten kann – und das ausgerechnet in jenem Wahlkreis, in dem CDU-Chef Ingo Senftleben sich präsentiert.

Kappelt hatte auch an dieser Verwicklung seinen Anteil: Kappelts und eine weitere Unterschrift fehlten auf der Niederschrift der Wahlversammlung zur Landtagswahl-Kandidatur. Damit war die Kandidatur des Direktkandidaten Silvio Wolf ungültig. Der CDU-Chef hat also nun einen Rivalen weniger in seinem Heimatwahlkreis. Warum Kappelt als AfD-Versammlungsleiter die Unterschrift unter dem Wahlergebnis verweigerte, dazu machte er bislang keine Angaben.

AfD-Landeschef Andreas Kalbitz äußerte sich enttäuscht über die verpasste Chance, den CDU-Vorsitzenden direkt herausfordern zu können. Es hätte eine reelle Chance gegeben, die meisten Stimmen in dem Wahlkreis zu erhalten, so der Parteichef.

Von Ulrich Wangemann