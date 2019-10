Frankfurt (Oder)

Bei dem Tod zweier Männer in Frankfurt (Oder) am Montag hat es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um ein Familiendrama gehandelt. Ein 52-Jähriger soll zunächst mit einem Messer auf seinen 83-jährigen Vater eingestochen haben, wie die Sprecherin Ricarda Böhme am Mittwoch mitteilte.

Vater starb an Stichverletzungen

Der Senior sei an Brustverletzungen gestorben. Anschließend habe der Sohn versucht, sich selbst mit Stichen in die Brust umzubringen. Diese Verletzungen hätten jedoch nicht zum Tod geführt, sondern erst ein Sprung aus dem vierten Stock des Wohnhauses. Dies habe die Obduktion der Leichen ergeben, so Böhme.

Motiv laut Staatsanwaltschaft unbekannt

Die Leichen der beiden Männer waren am Montag gefunden worden. Der Sohn lag auf dem Gehweg hinter einem Wohnhaus. Der tote Vater wurde anschließend in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem erweiterten Suizid aus. Eine Beteiligung Dritter schließt sie aus. Die Wohnung sei von innen abgeschlossen gewesen. Zum Tatmotiv des Sohnes sei bisher nichts bekannt, erklärte Böhme.

