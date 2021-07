Fast 2400 Einsätze für Luftrettung in Berlin und Brandenburg

Angermünde

Die drei in Berlin und Brandenburg stationierten Hubschrauber der DRF-Luftrettung sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 2384 Einsätze geflogen. Das waren etwas mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum (2231), wie eine Sprecherin der Luftrettung am Montag mitteilte. Im gesamten vergangenen Jahr gab es 4620 Einsätze in der Region.

Die Hubschrauber sind in Berlin, Bad Saarow (Oder-Spree) und Angermünde (Uckermark) stationiert. 1585 Mal flogen die beiden Brandenburger Hubschrauber der Halbjahresbilanz zufolge aus (Angermünde: 878, Bad Saarow: 707). Mit insgesamt 1559 Einsätzen waren demnach fast alle in der Notfallrettung.

Viele Krankentransporte in Berlin

Anders sah es in Berlin aus: Hier seien von den insgesamt 799 Hubschraubereinsätzen 488 in der Notfallrettung gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. In 311 Fällen seien die Rettungskräfte zum Transport kritisch kranker oder verletzter Patientinnen und Patienten ausgerückt. Wie die Sprecherin erklärte, habe der in Berlin stationierte Hubschrauber mit dringenden Intensivtransporten einen anderen Arbeitsschwerpunkt als die in Brandenburg. Zudem sei er anders als die Brandenburger Hubschrauber rund um die Uhr im Einsatz.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Organisation wies - bezogen auf ganz Deutschland - auf einen Anstieg von Badeunfällen in den vergangenen Wochen hin. Die Luftretterinnen und -retter seien auf die Mithilfe von Badegästen angewiesen und appellierten an sie, das Wasser zügig zu verlassen, wenn sich ein Hubschrauber nähert. Insgesamt wurden die Besatzungen der bundesweit 29 Stationen laut der Mitteilung 18 356 Mal im ersten Halbjahr alarmiert. Zu den häufigsten Alarmierungsgründen zählten Herzerkrankungen, neurologische Vorfälle und Unfälle.

Die DRF-Luftrettung mit Sitz in Filderstadt gehört eigenen Angaben zufolge mit 35 Stationen in Deutschland, Österreich und Lichtenstein zu den größten Luftrettungsorganisationen Europas.



Von RND/dpa