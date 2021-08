Potsdam

Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) hat neue Zahlen zum Wolfsbestand und zu den durch die Tiere verursachten Schäden veröffentlicht. Demnach lebten im Monitoringjahr 2019/20 in Deutschland 128 Wolfsrudel, 39 Wolfspaare und neun Einzeltiere. Um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg die Zahl gerissener Nutztiere.

Das „Aktionsbündnis Forum Natur“ (AFN), ein Interessenverband von Landnutzern, sieht sich durch die Zahlen in seiner Auffassung bestätigt, dass es in Deutschland zu viele Wölfe gibt. „Es zeigt sich wieder einmal, dass die Zunahme der Schäden an Nutztieren annähernd exakt mit der jährlichen Zuwachsrate an Wölfen korreliert“, sagte Eberhart Hartelt, Umweltbeauftragter des Deutschen Bauernverbandes und AFN-Vorstandsmitglied. Werde dieser Entwicklung nicht Einhalt geboten, sei die Existenz der Weidetierhaltung in Deutschland gefährdet.

Besonders häufig wurden Wolfsrisse in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen gemeldet. Schafe wurden am häufigsten von Wölfen getötet – 3444 Tiere im Berichtszeitraum, gefolgt von Gehegewild (248), Rindern (153) und Ziegen (92). Aber auch 13 Pferde, sieben Alpaka und zwei Herdenschutzhunde fielen dem Wolf zum Opfer.

Die Gesamtzahl der gerissenen Nutztiere beträgt 3959 – eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. 2018 fielen knapp 2100 Nutztiere hungrigen Wölfen zum Opfer, 2019 waren es fast 2900 Nutztiere. Auch die Entschädigung, die an die betroffenen Schäfer und Landwirte ausgezahlt wurde, hat sich nach AFN-Angaben von 418.000 auf 800.000 Euro erhöht. Die jährliche Statistik veröffentlicht die DBBW seit 2016 und fragt dafür die jeweiligen Zahlen aus den Bundesländern an.

Landnutzer wollen überzählige Wölfe abschießen

Eberhart Hartelt wiederholte die Forderung des AFN, den Wolfsbestand in Deutschland durch Abschüsse zu regulieren – freundlich umschrieben als „aktives Bestandsmanagement“. Die politisch Verantwortlichen müssten sich dazu „im Vorfeld der Bundestagswahl klar bekennen und in der nächsten Legislaturperiode die dafür notwendigen gesetzlichen Änderungen durch eine erneute Novelle der entsprechenden Gesetze angehen“.

Im Aktionsbündnis Forum Natur sind neun Verbände organisiert, die Bauern, Waldbesitzer, Gärtner, Winzer, Grundbesitzer, Jagdgenossenschaften, Jäger, Reiter und Fischer vertreten.

