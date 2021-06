Potsdam

Brandenburg sieht unverändert große Chancen und Potenziale im deutsch-polnischen Verflechtungsraum und darüber hinaus. Das sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf einer Feierstunde im Landtag zum 30-jährigen Bestehen des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. „Gemeinsam mit unseren polnischen Partnern wollen wir Fürsprecher und Gestalter guter deutsch-polnischer Nachbarschaft im Herzen Europas sein.“

Seit drei Jahrzehnten werde das Zusammenleben nun auf der Grundlage dieses Vertrags im Geiste guter Nachbarschaft und Freundschaft gestaltet, betonte Woidke. Besonders in der Grenzregion sei die Zusammenarbeit „ein Lebenselixier geworden“. Entlang der Oder stehe das Verbindende im Vordergrund.

Liedtke: Abkommen ist ein „Meilenstein“

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) bezeichnete das Abkommen als „Meilenstein“ in den Beziehungen der Länder. Sie sei überzeugt, dass Polen und Deutsche „gemeinsam viel dazu beitragen können, die europäischen Grundwerte zu bewahren und zu leben“, betonte Liedtke: „Wenn wir die besten Traditionen unserer Länder zusammenbringen, kann es kaum schiefgehen mit der demokratischen, humanen, toleranten Gemeinschaft in Europa.“

Liedtke würdigte zugleich die Arbeit des Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Seit der Vereinbarung zur Gründung des Jugendwerks am 17. Juni 1991 hätten drei Millionen junge Menschen an dessen Austauschprogrammen teilgenommen, betonte die Landtagspräsidentin: „Eine beeindruckende Zahl.“ Das Jugendwerk hat seinen Sitz in Potsdam und Warschau.

Polnischer Botschafter lobt Pläne zur Änderung der Verfassung

Der polnische Botschafter Andrzej Przylebski würdigte den Nachbarschaftsvertrag als Akt, der zum friedlichen Zusammenleben und freundschaftlichen Miteinander eingeladen habe. Der Vertrag zeige, dass Jahrhunderte von Ressentiments und auch Hass sich in eine freundschaftliche Nachbarschaft verwandeln könnten.

Er hob in seiner Ansprache auch das Vorhaben im Brandenburger Landtag hervor, die Landesverfassung zu ändern, um dort die Freundschaft zu Polen zu verankern. „Ich muss zugeben, dass mich das zutiefst berührt hat, denn es ist ein perfektes Signal auch für andere Bundesländer, nicht nur für die, die an mein Land grenzen“, sagte der Botschafter.

Zugleich betonte er, dass eine Freundschaftserklärung auch eine enorme Verpflichtung sei. „Denn von Freunden wird mehr verlangt als von gewöhnlichen Bekannten oder Nachbarn.“ Freundschaft bedeute auch einen tieferen Einblick in das, was bei einem Freund wirklich vor sich gehe, hob der Botschafter hervor und wurde dann überrascht polemisch. Sein Lob für die eigene Regierung verknüpfte er mit offener Kritik an deutschen Medien: Freundschaft bedeutet auch, „die antipolnischen Narrative zu überwinden, die in den deutschen Medien vorherrschten“.

Er müsse „mit Entsetzen“ und „täglich“ erfahren, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen und führende deutsche Zeitungen über Polen berichten. Dort werde Polen als „nahezu totalitäres Land der Gesetzlosigkeit und als untergehende Demokratie“ dargestellt. „Das ist weit entfernt von jeder Wahrhaftigkeit.“ Er pflege in diesem Zusammenhang immer zu sagen: „Fünf deutsche Korrespondenten in Warschau ruinieren 30 Jahre der deutsch-polnischen Versöhnung und Verständigung.“

In einer anschließenden Debatte distanzierten sich Vertreter von mehreren Fraktionen von dieser Sichtweise. Der Linken-Abgeordnete Christian Görke und Vorsitzende des Europaausschusses im Landtag sagte, er teile die Kritik am öffentlichen Rundfunk in Deutschland ausdrücklich nicht.

Von Igor Göldner