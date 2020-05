Zahlreiche Auto- und Lkw-Fahrer auf dem Weg nach Polen haben Christi Himmelfahrt, der als Herrentag begangen wird, im Fahrzeug verbracht – im Stau vor der Grenze. In Brandenburg und Sachsen staute sich der Verkehr zum Teil Dutzende Kilometer weit bis ins Land. Neben der Autobahn 12 waren auch A10 und A4 betroffen.

Feiertags-Verkehr sorgt für kilometerlange Staus an der Grenze zu Polen