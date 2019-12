Berlin

Fahrgäste des Nahverkehrs in Berlin und Brandenburg müssen sich an Weihnachten und zu Silvester auf teils veränderte Fahrzeiten einstellen. Mit Ausnahme der Ringbahn fährt die S-Bahn in Berlin auf allen Linien ab 17 Uhr nur alle 20 Minuten, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) am Donnerstag mitteilte. Im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg gilt bis 15 Uhr der reguläre Wochentagsfahrplan, danach greife der Sonntagsfahrplan. Der Grund für die geringere Taktung sei eine geringere Nachfrage.

Zehn-Minuten-Takt in der Silvesternacht

Zwischen Silvester und Neujahr verkehrt die S-Bahn in Berlin laut VBB im 20-Minuten-Takt, der auf zahlreichen Strecken in der Nacht auf zehn Minuten verdichtet werden soll. Die Ringbahn verkehrt durchgehend im Zehn-Minuten-Takt.

Im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg fahren zusätzliche Züge auf den Linien RE1, RE7 und RB 14. Auf den Strecken nach Nauen, Brandenburg und Frankfurt (Oder) soll in der Nacht zu Neujahr nahezu jede Stunde ein Zug fahren.

