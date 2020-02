Diese Berlinale-Filme sollten Sie nicht verpassen

Berlin

Am 20. Februar startet wieder die Berlinale –und zeigt an zehn Tagen 342 Filme in 15 Sektionen. Wer soll da den Überblick behalten? Wir haben für Sie die Perlen aus dem Programm gepickt – von Geschichten aus Berlin und Brandenburg über experimentelle Filmkunst bis zum Hollywood-Glamour.

Ein Flüchtlingsdrama: „ Berlin Alexanderplatz “

Welket Bungué als Flüchtling Francis in „Berlin Alexanderplatz“. Quelle: Frédéric Batier/2019 Sommerhaus/eOne Germany

Der Regisseur Burhan Qurbani („Wir sind jung, wir sind stark“) wuchs als Sohn afghanischer politischer Flüchtlinge in Deutschland auf und hat auch seine Neuverfilmung des Romans „ Berlin Alexanderplatz“ als Flüchtlingsgeschichte inszeniert: Franz Biberkopf aus Alfred Döblins Klassiker heißt bei ihm Francis (Welket Bungué) und stammt aus Afrika. In Berlin verliebt er sich in Mieze ( Jella Haase), doch sein Versuch, ein geregeltes Leben als Arbeiter zu führen, scheitert am Drogendealer Reinhold ( Albrecht Schuch aus „Bad Banks“).

Wann & wo? 26.2.: 15.30 Uhr Berlinale Palast; 27.2.: 9.15 Uhr Friedrichstadt-Palast, 15 Uhr Haus der Berliner Festspiele; 1.3.: 17.15 Uhr Berlinale Palast

***

Ein mysteriöser Wassergeist: „Undine“

„Paula Beer“ spielt die Titelfigur Undine in Christian Petzolds gleichnamigem neuen Film. Quelle: Christian Schulz/Schramm Film

Neben Berlinale-Neuling Qurbani ist der Berlinale-Stammgast Christian Petzold der zweite deutsche Regisseur im Wettbewerb. Auch er versucht sich an einem Klassiker: In „Undine“ bringt er erneut das „Transit“-Traumpaar Paula Beer und Franz Rogowski vor die Kamera. Beer spielt eine Stadtführerin in Berlin, die von ihrem Freund ( Jacob Matschenz) verlassen wird und sich in einen Taucher verliebt. Man darf gespannt sein, wie der tödliche Wassergeist-Mythos bei Petzold ausgeht.

Wann & wo? 23.2.: 19 Uhr Berlinale Palast; 24.2., 12.30 Uhr & 26.2., 21 Uhr Friedrichstadt-Palast; 26.2.: 21.30 Uhr b-ware Ladenkino; 1.3.: 10 Uhr Berlinale Palast

***

Eine Jugend in Brandenburg : „Nackte Tiere“

Melanie Waelde hat ihr Abitur am Babelsberger Filmgymnasium gemacht. Ihr erster abendfüllender Spielfilm ist nun in der der neuen Wettbewerbssektion „Encounters“ zu sehen: „Nackte Tiere“ spielt in Brandenburg und porträtiert fünf Jugendliche auf dem Land, die kurz vorm Schulabschluss stehen und sich entscheiden müssen, ob sie gehen oder bleiben.

Wann & wo? 21.2.: 18.15 Uhr Cinemaxx 7; 22.2.: 17.15 Uhr Cubix 6; 23.2.: 22 Uhr International; 1.3.: 20 Uhr Urania

***

Der Blick durch den Schleier: „Saudi Runaway“

„Saudi Runaway“ ist in der Berlinale-Sektion Panorama Dokumente zu sehen. Quelle: Christian Frei Filmproductions

Muna lebt in Saudi-Arabien und soll eine arrangierte Ehe eingehen, doch die mutige junge Frau ist es leid, sich vom Staat und ihrer Familie bevormunden zu lassen. Heimlich dokumentiert sie mit dem Smartphone den erstickenden Alltag und ihre Fluchtpläne. Der Dokumentarfilm von Susanne Regina Meures („Raving Iran“) zeigt nie dagewesene Bilder aus dem Innenleben eines repressiven Patriarchats.

Wann & wo? 25.2.: 16.30 Uhr International, 26.2.: 11.15 Uhr Cinemaxx 6; 27.2.: 14.30 Ihr Colosseum 1; 28.2..: 16 Uhr Cubix 9; 29.2.: 13.15 Uhr Cubix 7

***

Ein Coming Out in der Sommerhitze: „Kokon“

Berliner Sommerliebe: Jella Haase und Lena Urzendowsky (v.l.) in „Kokon“. Quelle: Martin Neumeyer/JOST HERING FILME

Wer die Doku „Prinzessinnenbad“ (2007) mochte, bekommt mit „Kokon“ eine Art fiktive Fortschreibung: Diesmal schreiben wir den Rekordsommer 2018. Wieder geht es um eine Mädchenclique am Kreuzberger Kotti, die am liebsten die Jungs im Prinzenbad beobachtet. Nur dass eine von ihnen, die 14-jährige Hobby-Raupenzüchterin Nora ( Lena Urzendowsky), sich viel mehr zu Romy ( Jella Haase) hingezogen fühlt. Und genau wie ihre Schützlinge in den Einmachgläsern die Magie eines Wandels durchlebt. Ein wunderbares Coming-of-Age-Sommermärchen von Leonie Krippendorff, die ihren zweiten Langfilm nach dem preisgekrönten Debüt „Looping“ in der Sektion Generation14plus präsentiert.

Wann & wo? 21.2.: 19.30 Uhr Urania,; 22.2.: 20.30 Uhr HAU1; 23.2.: 17 Uhr Cubix 8; 27.2.: 14 Uhr Cinemaxx 1; 1.3.: 13.30 Uhr Cinemaxx 3

***

Ein Hollywood-Star hautnah: „Stateless“

Cate Blanchett hat „Stateless“ nicht nur produziert, sie spielt auch selbst in der australischen Serie mit. Quelle: Ben King

Kein Berlinale-Feeling ohne Hollywood-Stars auf dem Roten Teppich! Als gesichert kann diesmal Cate Blanchett gelten, Produzentin und Mitspielerin in der TV-Serie „Stateless“, die in einer Abschiebehaftanstalt in der australischen Wüste spielt. Zwei der sechs Episoden feiern in der Reihe Berlinale Series im Zoo Palast Premiere. Außerdem ist Blanchett Gast beim Berlinale-Talents-Talk, wo sie unter anderem mit der deutsch-iranischen Schauspielerin Maryam Zaree „Vier Blocks“) über das Thema Heimat diskutiert (24.2., 17 Uhr im HAU1).

Wann & wo? 26.2.: 21.30 Uhr Zoo Palast 1,; 1.3.: 19.30 Uhr Zoo Palast 2

***

Die Mechanismen des Totalitarismus: „Dau. Natasha“

Die Kantinenangestellte Natasha hat eine Affäre mit einen ausländischen Wissenschaftler. Aber der Geheimdienst ist immer dabei. Quelle: Phenomen Film

Natasha arbeitet in der Kantine eines geheimen sowjetischen Forschungsinstituts. Sie trinkt viel, spricht gern über die Liebe und beginnt eine Affäre mit einem ausländischen Gastwissenschaftler. Doch dann interveniert der Geheimdienst. Ein Film über die Mechanismen des totalitären Systems unter Stalin, über die Abgründe der menschlichen Psyche in Extremsituationen. „Dau. Natasha“ ist die radikale filmische Umsetzung des von Regisseur Ilya Khrzhanovskiy konzipierten Performanceprojektes „Dau“, das im vergangenen Jahr in Berlin zum Jahrestag des Mauerfalls Station machen wollte, aber nicht realisiert werden konnte. Mit „Dau. Degeneratsia“ zeigt die Berlinale zugleich seine fast 400 Minuten lange Analyse des Totalitarismus.

Wann & wo? Dau. Natasha: 26. Februar: 22 Uhr, Berlinale Palast; 27. Februar: 15.30 Uhr, Friedrichstadt-Palast & 21.15 Uhr, Haus der Berliner Festspiele; 29. Februar: 18.30 Friedrichstadt-Palast; 1. März: 22 Uhr, International

Dau. Degeneratsia: 28. Februar: 17 Uhr, Haus der Berliner Festspiele; 29. Februar: 14.30 Uhr Cubix 5; 1. März: 15.30 Uhr, Cinemaxx 10.

***

In den Fängen der Macht: „Nomera“

Frauen sind gerade, Männer ungerade Nummern in Oleg Sentsovs düsterer Dystopie „Nomera (Die Zahlen)“. Quelle: 435 Films, Apple Film Production, Česká Televize, ITI Neovision, Ministry of Culture of Ukraine

Die Welt als absurd-abstrakter Kosmos. Zehn Figuren üben sich täglich in sinnlosen Ritualen. Woher sie sind und woher sie kommen, wissen sie nicht. Sie tragen Nummern – Frauen mit geraden, Männer mit ungeraden Zahlen. Beim Dating verhalten sich Männer und Frauen nach strikten Regeln. Nur der allseits präsente Führer, der alles überwacht, scheint zu wissen, wo es lang geht. Doch seine absolute Herrschaft wird durch ein außerplanmäßig entstandenes Kind erschüttert. Autor des experimentellen Films ist der ukrainische Regisseur Oleg Sentsov. Er war 2014 auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim verhaftet worden und wegen angeblich geplanter Terroranschläge bis 2019 in einem russischen Gefängnis. Der Film ist eine dystopische Parabel auf die Diktatur.

Wann & wo? 21. Februar: 12 Uhr, Haus der Berliner Festspiele; 25. Februar: 15 Uhr, Cubix 6.

***

Drei gegen Facebook & Co.: „Effacer l’historique“

Überall verbunden: Corinne Masiero und Blanche Gardin in der bitteren Komödie „Effacer l’historique“. Quelle: Les Films du Worso / No Money Productions

Ein Film über die Welt der Sozialen Medien. Drei Nachbarn in einer französischen Provinz. Marie hat Angst, wegen eines Sextapes den Respekt ihres Sohnes zu verlieren. Bertrand kämpft für seine Tochter, die im Internet gemobbt wird. Christine ist Serien-Junkie und leidet darunter, dass ihre Bewertung als Uber-Fahrerin nicht steigt. Drei Einzelkämpfer, die irgendwann beschließen, gemeinsam Facebook, Apple und Co. die Stirn zu bieten. „Effacer l’historique“ (Lösche die Geschichte) ist eine Komödie mit ernstem Hintergrund – der Fremdbestimmung des modernen Menschen durch die unsichtbare Macht der Internet-Konzerne.

Wann & wo? 24. Februar: 15 Uhr, Berlinale Palast; 25. Februar: 10 Uhr, Friedrichstadt-Palast, 20.30 Uhr Haus der Berliner Festspiele; 29. Februar: 11 Uhr, Cinemaxx 3; 1. März: 14.15 Uhr, Friedrichstadt-Palast.

***

So begann der Irak-Krieg : „Curveball“

Der irakische Asylbewerber (Dar Salim) und der UN-Waffenexperte Arndt Wolf (Sebastian Blomberg) behaupten, dass der Irak über Massenvernichtungsmittel verfügt. Mende Quelle: Sten Mende

Wir erinnern uns: 2003 griff eine „Koalition der Willigen“ unter Führung der USA den Irak an. Begründung: Machthaber Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen. Gefunden wurden nie welche. Johannes Nabers Film erzählt die Geschichte des Biowaffenexperten Arndt Wolf, der besessen ist von der Idee, Saddam habe diese Waffen. Keiner will dem Mitglied der UN-Kontrollkommission zunächst glauben, bis ein irakischer Asylbewerber behauptet, an der Herstellung von Chemiewaffen beteiligt gewesen zu sein. Doch der ist ein Informant des Bundesnachrichtendienstes, der unter dem Decknamen „Curveball“ geführt wird. Und Wolf wird beauftragt dessen Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Eine wahre Geschichte – leider. Der Rest ist bekannt.

Wann & wo? 27. Februar: 21, Uhr; 28. Februar: 16 Uhr; 1. März: 22 Uhr, jeweils im Friedrichstadt-Palast.

***

Familiengeschichte als Horror-Plot: „Schlaf“

Von Alpträumen verfolgt: Sandra Hüller in „Schlaf“ von Michael Venus. Der Film läuft in der Sektion „Perspektive Deutsches Kino“. Quelle: Marius von Felbert/Junafilm

Marlene ( Sandra Hüller aus „ Toni Erdmann“) hat immer wieder Alpträume, die in einen Waldhotel spielen. Weil sie sich ihrer Angst stellen will, fährt sie dorthin und erfährt, dass sich hier drei Menschen umgebracht haben. Als ihre Tochter Mona beginnt, Ursachenforschung zu betreiben, wird sie in dem Hotel ebenfalls von einem Alptraum heimgesucht, in dem sich ihr ein Unbekannter offenbart. Regisseur Michael Venus erzählt in diesem Beitrag der Festivalsektion Perspektive Deutsches Kino, der im Rahmen der Reihe „ Berlinale goes Kiez“ auch in Kleinmachnow zu sehen ist, eine Familiengeschichte im Genre eines Horrorfilms, in der die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen.

Wann & wo? 25. Februar: 19.30 Uhr, International; 26. Februar:20.30 Uhr, Cinemaxx 1; 27. Februar: 16.30 Uhr, Cubix 5; 28. Februar: 12 Uhr, Colosseum 1, 21.30 Uhr, Neue Kammerspiele Kleinmachnow.

***

Wenn Nazis persisch lernen wollen: „ Persian Lessons “

Nahuel Pérez Biscayart und Lars Eidinger in dem NS-Drama: Persian Lessons. Quelle: HYPE FILM

Jeder kleine Fehler kann das Ende bedeuten. Der junge Belgier Gilles, kann nach einer Verhaftung durch die SS 1942 der Exekution nur entkommen, indem er schwört, kein Jude zu sein. Er sei Perser, so seine verzweifelt Lüge. Doch dann erhält er im Konzentrationslager einen unlösbaren Auftrag. Weil der Leiter der Lagerküche davon träumt, nach Kriegsende ein Restaurant im Iran zu eröffnen, soll Gilles im Farsi beibringen. Der Häftling ist gezwungen, Wort für Wort eine Sprache zu erfinden. „ Persian Lessons“ (Persisch-Unterricht), der als Berlinale Special Gala läuft und im Rahmen der Reihe „ Berlinale goes Kiez“ auch in Potsdam zu sehen ist, balanciert gekonnt zwischen dem unvorstellbaren Schrecken der Shoah und einer feinen Ironie, die für so manchen vielleicht der Schlüssel zum Überleben war.

Wann & wo? 22. Februar, 15.30 Uhr, Berlinale Palast, 23. Februar, 9.30 Uhr, Friedrichstadt-Palast, 12 Uhr, Haus der Berliner Festspiele, 20.30 Uhr, Thalia Programmkino, Potsdam, 24. Februar, 21 Uhr, Friedrichstadt-Palast.

***

Das Vermächtnis des genialen Provokateurs: „ Schlingensief “

Christoph Schlingensief in Aktion. Die Filmemacherin Bettina Böhler hat Archivmaterial zusammengestellt. Ihr ist ein erfrischendes Porträt des großen Künstlers und Provokateurs gelungen. Quelle: Filmgalerie 451

In diesem Jahr wäre das Enfant terrible des deutschen Kunstbetriebs, Christoph Schlingensief, 60 Jahre alt geworden. Wie würde der Regisseur und Aktionskünstler, der vor zehn Jahren an Krebs starb, heute agieren? Wie würden seine Kunst, die sich immer als politisch verstand, heute aussehen? 1998, während des Bundestagswahlkampfes, lud er sechs Millionen deutsche Arbeitslose zum Baden an den Wolfgangsee ein, damit sich der Wasserpegel so weit hebt, dass das Ferienhaus von Helmut Kohl geflutet wird. Es kamen zu wenige. Wer wäre zu so einer Aktion heute noch in der Lage? Die Filmemacherin Bettina Böhler hat ausschließlich Archivmaterial zusammengestellt – Filmausschnitte, Privatvideos, Theatermitschnitte. Ihr ist dank genialer Schnitttechnik das lebendige Porträt einer der großen deutschen Künstlerpersönlichkeiten gelungen.

Wann & wo? 21. Februar, 16.30 Uhr, International; 22. Februar, 14.30 Uhr, Colosseum 1; 23. Februar, 13.15 Uhr, Cinemaxx 6; 26. Februar, 13 Uhr, Cubix 9; 27. Februar, 21.30 Uhr, Cinemaxx 3.

***

Hänsel und Gretel aus der Schaubühne: „Schwesterlein“

Nina Hoss, und Lars Eidinger als Geschwisterpaar, die das Schicksal herausfordert. Quelle: Vega Film

Der Wettbewerbsbeitrag „Schwesterlein“ ist die Geschichte von zwei Geschwistern. Sie, die gescheiterte Theaterautorin, er, Bühnenstar an der Berliner Schaubühne. Als der Zwillingsbruder erkrankt, kümmert sich sie sich um ihn, holt ihn in die Schweiz und kämpft mit ihm gegen die Krankheit. Ein Märchen mit zwei Erwachsenen als Hänsel und Gretel über Theater und Leben, Gesundheit und Krankheit, mit den realen Schaubühnen-Stars Nina Hoss und Lars Eidinger in den Hauptrollen. Mit von der Partie ist auch Schaubühnen-Intendant Thomas Ostermeier.

Wann & wo? 24. Februar, 18.15 Uhr Berlinale Palast; 25. Februar, 9.30 Uhr, Haus der Berliner Festspiele, 13 Uhr, Friedrichstadt-Palast; 1. März, 12 Uhr, Friedrichstadt-Palast.

***

Ein gelungenes Debüt: „Futur Drei“

Parvis’ Leben im beschaulichen Hildesheim kreist um Popkultur, Raves und anonyme Sex-Dates in der nächsten Großstadt. Als er Sozialstunden in einer Flüchtlingsunterkunft leisten muss und die geflüchteten Geschwister Banafshe und Amon kennenlernt, entdeckt der Deutsch-Iraner nicht nur die erste große Liebe, sondern auch seine eigene Identität neu. Es gehe in „Futur Drei“ auch um die Frage, warum Einwanderer bis heute nicht Teil des nationalen Narrativs seien, und sie auch im Film meist nur in Integrationskomödien oder mit romantischem Blick auf ihre verlorene Heimat vorkämen, sagte der Regisseur Faraz Shariat in seiner Dankesrede, als er 2019 den Nachwuchsfilmpreis „ First Steps Award“ gewann. Sein Erstlingswerk begegnet dem Thema stattdessen mit einer feinfühligen Mischung aus poetischen Bildern und trockenem Humor.

Wann & wo? 23. Februar, 21 Uhr Cinemaxx 7; 24. Februar, 16.15 Uhr Cubix 7; 29. Februar, 19.30 Uhr, Zoo Palast 2

***

