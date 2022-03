Potsdam

Das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren für die Tesla-Elektroautofabrik in Grünheide (Oder-Spree) soll abgeschlossen sein. Das berichtet das „Handelsblatt“. Danach soll das zuständige Landesamt für Umwelt (LfU) die schon länger erwartete finale Genehmigung ausgesprochen haben.

Die Staatskanzlei verschickte am Donnerstagvormittag eine Einladung an Pressevertreter. Darin heißt es: „Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren für die E-Auto- und Batteriefabrik des US-Unternehmens Tesla im brandenburgischen Grünheide (Mark) steht kurz vor dem Abschluss.“ Am Freitag wird es dazu eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), den Ministern für Wirtschaft, Jörg Steinbach (SPD), und Umwelt, Axel Vogel (Grüne), sowie Vertretern des Landkreises und der Gemeinde Grünheide geben. Sie wird live übertragen.

Die Genehmigung soll laut gut informierten Kreisen mehrere hundert Seiten umfassen, mit Anhang sollen es mehrere tausend Seiten sein. Von 65 Aktenordnern ist die Rede. Wie es weiter heißt, enthält die Genehmigung „eine Menge Auflagen“, was bei einem Projekt dieser Größenordnung allerdings zu erwarten gewesen sei.

Zwei Jahre zwischen Baubeginn und Genehmigung

Der Bescheid soll laut Handelsblatt nicht bedeuten, dass Tesla nun sofort mit der Autoproduktion beginnen kann. Vor der Inbetriebnahme der Anlage müssten noch weitere Voraussetzungen erfüllt und Nachweise erbrach werden.

Der Bau der Fabrik in Grünheide begann im Februar 2020. Das Projekt war von Verzögerungen und Rückschlägen begleitet. Dennoch gelang es, das Projekt in vergleichsweise kurzer Zeit umzusetzen.

Von MAZ online/igo