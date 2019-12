Berlin

Der Flughafen BER wird aller Voraussicht nach teurer als geplant. Finanz-Geschäftsführerin Heike Fölster sagte am Montag über die Frage zusätzlicher Kosten: „Die Zahl, die in der Presse stand, waren in Summe 800 Millionen (Euro). Wir haben in der letzten Rechnung gesagt, wir brauchen 500 Millionen. Es gibt noch weitere 300 Millionen als Delta“, sagte sie. „Wir sind in dem Prozess der Aufstellung eines neuen Businessplans.“ Damit bestätigte Fölster, was die „ Bild am Sonntag“ bereits berichtet hatte. Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup sagte, es würden etwa 200 Mitarbeiter mehr benötigt, um den BER sicher betreiben zu können. Dazu kämen deutlich höhere Steigerungen des Baupreises als früher kalkuliert. Dagegen stünden positive Effekte wie mehr Erlöse durch etwas mehr Verkehr und aus eigenen Immobilien. „Wir sind in einem intensiven Abstimmungsprozess.“ Es gebe aber noch keine abschließende Zahl.

Von RND/dpa