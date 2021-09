Potsdam

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat ihren Entwurf für den Landeshaushalt 2022 vor Kritik der Opposition verteidigt. Das Land sei bisher relativ gut durch die Corona-Krise gekommen, sagte Lange am Mittwoch bei der Generaldebatte im Landtag. Sie sprach von einem „robusten Zukunftshaushalt“, der an die Grenzen des finanziell Möglichen gehe. Mit Ausgaben in Höhe von 14,7 Milliarden Euro handele es sich um den dritthöchsten Etat seit 1990. Nur in diesem und im vergangenen Jahr sei der Etat von 16 bzw. 14,8 Milliarden Euro höher gewesen.

Zur Finanzierung des kommenden Haushalts sei eine Neuverschuldung in Höhe von 208 Millionen Euro aufgenommen worden. Außerdem seien aus der Rücklage des Landes 543 Millionen Euro entnommen worden. „Nennenswerte Reserven stehen für die kommenden Jahre nicht mehr zur Verfügung“, räumte Lange ein. 2018 hatte die Rücklage noch 2 Milliarden Euro betragen.

Linke: Koalition legt „Axt an soziales Brandenburg“

Die Linke kritisierte, dass die rot-schwarz-grüne Koalition ohne Not „die Axt an das soziale Brandenburg“ gelegt habe. Die Kita-Beitragsfreiheit habe sie sich groß auf die Fahnen geschrieben, doch weiter vertagt, sagte Fraktionschef Sebastian Walter. „Zehntausende Familien hätten davon profitiert.“ Das koste Geld, aber andere Länder würden das auch hinkriegen und diese würden finanziell noch schlechter da stehen als Brandenburg. Walter kritisierte Kürzungen bei Beratungsangeboten, Schuldnerberatung, sozialen Diensten und an Mitteln der Integration.

AfD: Nur ein „Weiter-so“-Haushalt

AfD-Fraktionschef Christoph Berndt sagte, der Haushaltsentwurf sei allenfalls robust, aber nicht zukunftsweisend. „Sie zäunen die Baustellen ein und hoffen, dass keine neuen entstehen“, sagte er. „Sie wollten Brandenburg zur Zukunftsregion machen, stattdessen ist das ein Haushalt des ’Weiter so’.“ Die Verschuldung des Landes steige auf 24 Milliarden Euro und die Rücklage schmelze auf kümmerliche 300 Millionen Euro zusammen. „Damit sind Sie eigentlich nach zwei Jahren schon pleite“, meinte Berndt in Richtung der Landesregierung.

Freie Wähler: Es wird an den falschen Stellen gespart

Der Fraktionschef der Freien Wähler, Peter Vida, sprach von einer „Fehlausrichtung“ des Haushalts und von einer „anachronistischen Prioritätensetzung“. So sei es nicht vermittelbar, dass die Beitragsfreiheit für das vorletzte Kita-Jahr nicht kommen werde. Das sei eine zentrale Aussage dieser Koalition gewesen. Auch sei nicht hinnehmbar, dass die Mittel für Schulkrankenschwestern auslaufen würden. „Es wird an den falschen Stellen gespart.“ Vida hielt der Koalition auch vor, keinen Plan zu haben, wie das Land finanziell durch die Krise kommen könne.

Von Igor Göldner